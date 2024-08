Buscan desesperadamente a Homero en Bogotá: perrito lleva más de 14 horas desaparecido y padece condición de salud

“En los videos se muestra que sobre las 5:15 de la tarde ellos salen con cuatro perros, uno era el mío. En los videos se ve que el perro no tenía correa, solo lo llevan del collar donde tenía su plaquita. La información que ellos me dan es que los otros perros empezaron a discutir y mi perro se asustó. Como no llevaba correa, se echó para atrás, se quitó el collar y salió a correr ”, indicó.

¿Cómo reconocer a Homero si lo ve?

“Él tiene una alergia muy severa, que si no se controla, empieza a provocar que se autolesione. Toca darle una comida específica y un tratamiento en específico con pastillas para controlar esa alergia. El problema es que él solo come ese tipo de comida, si llega a comer otro tipo de alimento, la alergia se va a alborotar y tampoco la resiste. En dado caso, puede empezar a sufrir de vómitos y diarrea”.

Al parecer, la mujer lo habría encontrado, pero aún no ha podido encontrar a sus dueños, debido a que Homero no cuenta con su placa de contacto.

Denuncian negligencia de la guardería

“Yo responsabilizo a la guardería por negligencia. Yo estaba muy cerca y podía tomar una acción muy rápida y me entero por la única razón de que lo iba a recoger. Yo llego sobre las 6:00 de la tarde y me hacen seguir al lugar. Luego me dicen: ‘ya te lo traemos’. Esa fue la primera mentira. Luego, mi novia se da cuenta de los hechos porque vio una conversación en WhatsApp en donde los empleados del lugar aseguraban que no lo encuentran”, indicó.