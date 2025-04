La nueva guerra que sacude a Buenaventura: traiciones, llegada de otros grupos armados y asesinatos: dicen que Petro los abandonó a su suerte

La nueva escalada violenta en Buenaventura, que ya deja 50 asesinatos este año, la mayoría de ellos jóvenes, no solo corresponde a una tregua fallida entre Shottas y Espartanos, las principales estructuras delictivas de esa ciudad, sino a una reorganización del crimen que involucra a otros grupos, como las disidencias de las Farc Jaime Martínez, el ELN y el Clan del Golfo. Ese coctel del mal tiene ahora confinados a más de 430.000 habitantes, comercio, universidad y colegios paralizados, y un desconsuelo generalizado en este municipio fantasma.

SEMANA recorrió las calles de Buenaventura y conoció al detalle lo que está pasando en sus barrios y comunas. Shottas y Espartanos ya no tienen el control criminal total. Ambos grupos salieron debilitados del experimento de la mesa sociojurídica con la que el Gobierno de Gustavo Petro les dibujó la ilusión de una posible negociación que terminaría con el perdón completo de todos sus delitos.

Pero el punto de mayor ebullición llegó cuando hace cuatro semanas sicarios asesinaron al hijo de alias Robert, quien, aún privado de la libertad, vaticinó desde la cárcel de Buenaventura lo que finalmente terminó ocurriendo: “No me importa nada. Si tiene que morir gente inocente, pues que muera”, dijo este hombre en medio de una videollamada en el entierro de su hijo. En el video, que circuló en redes sociales y tienen en su poder las autoridades, se lanzan una serie de amenazas.

Pescar en mar revuelto

Mientras esto ocurre en la zona urbana, el Clan del Golfo y el ELN, que tienen presencia en el área urbana del norte de Buenaventura, parecen haber encontrado la puerta para finalmente llegar a las calles de la ciudad. “El plan de ellos, como el de la disidencia Jaime Martínez y carteles mexicanos, que están en el sur en los límites con Cauca, es financiar con armas a estas estructuras en guerra. Con eso ya empiezan a tener control también en la ciudad. No se descarta que aparezcan nuevos grupos en varias comunas”, señaló un alto oficial de la Policía.

Hoy Buenaventura es la joya de la corona que todos quieren y no tiene un dueño absoluto, por lo que varios actores criminales buscarán quedarse con ella. Por esta ciudad es donde se despacha el mayor porcentaje de cocaína hacia Centro y Suramérica. Los barrios de bajamar son las autopistas de salida diaria de decenas de semisumergibles cargados de droga.

Este turístico sector, que en otros tiempos permanecía con gran afluencia de visitantes, registra un panorama desolador. Varios comercios han cerrado y no hay colegios abiertos. | Foto: SEBASTÍAN CASTILLO

“Tibieza del Gobierno”

El padre Jhon Reina, quien ha acompañado procesos sociales en Buenaventura, denunció la tibieza del Gobierno nacional frente a la crisis. Recordó el paro cívico de 2017, cuando exigieron atención real al territorio, no únicamente como enclave económico, sino como un lugar habitado por personas con esperanzas. Destacó que la violencia no solo se manifiesta en homicidios, sino en extorsiones, desapariciones y control territorial por grupos armados. “Las comunidades no confían en la justicia estatal. Muchos prefieren acudir a los grupos ilegales para resolver conflictos”.