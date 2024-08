Amapola, la perrita de nueve años que está perdida hace 31 días en Bogotá

Los hechos ocurrieron sobre las 9:25 de la mañana y el coordinador de los paseos le mencionó lo sucedido a la dueña de la mascota sobre las 11: 00 a. m. Adicional a ello, Amapola recibe hidroterapias. “A partir del momento de la perdida, he movido cielo y tierra para encontrarla, pero me ha sido difícil, he realizado recorridos nocturnos en el caño arzobispo con algunos compañeros y aún no he podido verla”, dijo Ángela Molina, dueña de Amapola a SEMANA.