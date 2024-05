Luego de su expulsión del ‘Desafío XX’, Marlon sale a defender de Andrea Serna de las fuertes críticas

¿Por qué expulsaron a Marlon del Desafío XX?

Todo ocurrió cuando en capítulo del pasado viernes 24 de mayo se mostraron las imágenes del momento en el que Andrea Serna ingresó a la casa de Beta y dirigió a uno de los cuartos, en el que luego de buscar rápidamente, encontró una barra de proteína, aún cuando el equipo estaba castigado y no podía tener acceso a la totalidad de la comida , solo a los embutidos.

Fue así que luego de preguntar por el dueño de la barra y aunque Marlon aceptó la culpa, argumentando que su intención no era infringir las reglas, terminó siendo expulsado por su falta.

Marlon defiende a Andrea Serna de las críticas

Adicional comentó que, “quiero que entiendan dos cosas. Número uno, es un reality, número dos, ella no es la que toma las decisiones, es la presentadora y lo hace tan bien que miren todo lo que causa en la gente. No nos nublemos de una vista objetiva a la hora de hacer acusaciones con comentarios tan negativos, de eso no se trata”.