Contundente sanción que recibió Beta del ‘Desafío XX’ luego de que integrante rompiera importante regla

Durante la temporada 2024, el Desafío XX ha despertado toda clase de emociones tanto en los participantes , como entre los televidentes que no se pierden detalle de la competencia y que aprovechan las redes sociales para lanzar toda clase de comentarios.

Contundente sanción que recibió equipo del ‘Desafío XX’

Durante el capítulo de este viernes 24 de mayo, se vivió el momento en el que Andrea Serna ingresó a una de las casas , la casa de Beta, en la que encontró una barra de proteína con la que uno de los participantes se estaba alimentando, aún cuando como castigo no tenían acceso a toda la comida.

De hecho, ante todos los participantes, la presentadora les mencionó que las reglas no son negociables y en la competencia las intenciones no cuentan, para dar a conocer la sanción que no solo afectó al participante que incumplió la regla, sino a todos los integrantes de su equipo.