El mensaje de Gustavo Petro junto a su familia antes de su reunión con Donald Trump

Desde su cuenta de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló antes de su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la cual se lleva a cabo en la Casa Blanca, en Washington. En este mensaje, el mandatario habló acerca de su reunión, junto a su hija, Andrea Petro, su nuera y su nieta.

“Hoy inicio mi agenda en Washington como jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios. Me acompaña mi familia con su amor antes de ingresar a mi reunión con el presidente Trump”, manifestó el mandatario desde la capital estadounidense.

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero; habla el presidente colombiano antes del encuentro, los mandatarios conversan a puerta cerrada

Además, desde Washington, el presidente habló sobre la situación de su familia, especialmente de sus hijos, quienes viven por fuera del país. “Están repartidos en el mundo, producto de un exilio lamentable de mis hijos, que se debe a la lucha contra el narcoterrorismo, porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente y de verdad”, manifestó el presidente Petro desde Washington.