Shakira quiere evitar problemas con Piqué y tomó drástica decisión sobre su canción con Bizarrap

“La canción de Monotonía de Shakira con Ozuna, ¿tú la escribes porque ella te llamó y te dijo ‘estoy viviendo esto, quiero que me hagas esta letra’ o tú ya la tenías guardada y ella la leyó, y dijo ‘va conmigo’; o no tiene nada que ver con lo que ella vivió?”, preguntó el entrevistador del programa de YouTube ‘MoluscoTV’.

No obstante, quedó en claro que la artista decidió lanzarla cuando ocurrió la polémica en la relación. Por otro lado, el compositor aseguró que él habría escrito toda la canción, pero que ella cambió solo una palabra, “narcisismo”, pues antes la canción decía “egoísmo”, según relata Keityn.

En la canción había una parte que aseguraba: “ A ese ají le falta más pique”, pero entre la artista y el joven decidieron no dejarla para no llegar a temas legales, pues el exfutbolista podría sentirse ofendido.

Cabe resaltar que en diálogo con SEMANA, el joven aseguró que trabajar con Shakira fue todo un placer. “Es increíble, es una mujer increíble. He aprendido bastante. Es alguien que no es de mi generación, por ende, tiene cosas que no conozco. Entonces creo que ambos nos hemos aportado mucho”.