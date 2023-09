Manuela Gómez terminó ingiriendo desechos de rata por error, ¿cómo ocurrió?

“Mis amores… No lo puedo creer, yo no sé si vomitar, donde me enferme… O sea, todo el día con el vasito de agua con la mier** de rata en el fondo… Y yo me tomé toda esa agua, no lo puedo creer… El fin de semana viene un exterminador de ratas porque el cuido de los perros atrae esos animales, no puedo creer que me haya tomado esa agua, Dios Santo… No sé si ir a un hospital, ¿será muy grave?”, declaró la paisa en sus videos.