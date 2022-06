‘Secretos de Playboy’, la docuserie que denuncia los abusos del magnate Hugh Hefner

Este domingo 19 de junio a las 10:00 p. m. (Colombia, Chile y México) A&E estrena la docuserie Secretos de Playboy. Es una producción de 12 episodios sobre el imperio creado por Hugh Hefner hace casi 70 años. Los espectadores podrán ver dos capítulos cada semana, en los que conocerán detalles y verdades detrás de este imperio, el cual tuvo un efecto significativo sobre la visión de la sexualidad en la cultura.

Secretos de Playboy fue realizado bajo una perspectiva de género, con un enfoque sobre el personaje de Hugh Hefner (quien murió el 27 de septiembre de 2017) y el sufrimiento de las mujeres que vivieron en la Mansión Playboy, lugar conocido por sus lujos y las fiestas extravagantes que su dueño organizaba.

Esta producción presenta material inédito, en el que se encuentran imágenes de archivo, entrevistas a expertos del mundo de Playboy. Hay historias contadas por primera vez a la opinión pública por sus protagonistas, como es el caso de Miki García, exdirectora de Playmate Promotions. También aparecen otras personas como:

Holly Madison, Bridget Marquardt y Sondra Theodore (exnovias de Hefner) .

Jennifer Saginor (autora de Playground: A Childhood Lost Inside the Playboy Mansion y residente de Playboy Mansion West).

La Conejita Madre PJ Masten.

Rebekka Armstrong, Susie Krabacher, Dona Spier, Tylyn John y Cristy Thom (ex-Playmates).

Lisa Loving Barrett (asistente ejecutiva de Hefner).

Mitch Rosen (mayordomo de Hefner).

Stefan Tetenbaum (mayordomo personal de Hefner).

Karissa y Kristina Shannon (exnovias de Hefner).

Audrey Ann Huskey.

Miki García, exdirectora de Playmate Promotions y quien perteneció al círculo íntimo de Hefner, señaló en el lanzamiento de esta producción lo que significó esta docuserie para ella y para las mujeres que fueron víctimas de Hefner.

Secretos de Playboy fue una plataforma para denunciar muchos de los abusos del fallecido magnate y dar a conocer muchos secretos que se ocultaban entre las paredes de la mansión de Los Ángeles, California.

“Secretos de Playboy me ayudó a sanar de muchas maneras. Yo tenía un largo camino por delante. Pero por lo menos siento que me dio una voz. Y por eso voy a estar eternamente agradecida a Alexandra Dean, a todo su equipo y a también a A&E, por haber sido lo suficientemente valientes de alzar nuestra voz. Estas mujeres que participaron realmente no habían tenido una voz antes, y es muy importante en el proceso de sanación. Para mí y para mi familia siempre habrá recuerdos, pero de alguna manera se están aplacando en mi corazón. Y esto es importante, que se haya suavizado. No que no me sienta como antes sobre el monstruo que Hugh Hefner fue y muchos de los ejecutivos le permitieron ser así. Pero ahora, por lo menos yo también puedo mirarme a mí misma con más suavidad, porque durante mucho tiempo yo me sentí responsable y me preocupé porque quizás no había hecho lo suficiente. Pero la realidad es que yo sí hice lo que pude”.

García explica que Hefner era considerado como una autoridad, la cual se creía dueño de todos y de todo: “Él era el dueño de todos y todas en el mundo Playboy. Había un proceso lento de lo que la gente llamaba grooming. No sabíamos mucho al respecto, pero sin dudas Playboy tenía todas las señales de ser una secta porque se esperaba que uno actuara de determinada manera, decir algunas cosas de la marca y dentro de ese mundo de Playboy Hefner tenía todo el control. El control sobre las finanzas de las mujeres, cuántas promociones podían hacer; teníamos un contrato que nos mantenía así dos años y si eras la Playmate del mes, tenías un contrato de dos años en el que no podías modelar, por ejemplo, sin pedir el permiso por escrito de Playboy”.