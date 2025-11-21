Miss Universo 2025: ¿qué premios recibirá, Fátima Bosch, la ganadora del certamen?

Después de una larga jornada show y luego de que cada una de las representantes de cada país desfilara sobre la pasarela y hablara frente al mundo de la labor social que ha venido realizando, la mexicana Fátima Bosch se coronó como la ganadora de edición número 74 de Miss Universo y cautivó al mundo con su participación en el reinado internacional.

Pese a que los colombianos esperaban que Vanessa Pulgarín llegara al ‘top 5′ de la competencia de belleza, muchos se mostraron emocionados de ver a una mujer latina llevarse en premio y representar al territorio por medio de sus conocimientos, cultura y tradiciones.

Ganadora de Miss Universe 2025. | Foto: Instagram @fatimaboschfdz

Ante el triunfo de México en el Impact Arena de Pak Kret de Tailandia, se dieron a conocer algunos de los beneficios de los que disfrutara Fátima a lo largo de su periodo portando la corona.

Estos son algunos de los beneficios que tendrá la ganadora de Miss Universe 2025:

El premio más importante y significativo para la mujer que llevará la corona durante los que resta del 2025 hasta noviembre del 2026 es la suma de $250.000 dólares en efectivo, los cuales podrán ser destinados a adquirir todo lo necesario para asistir a cada uno de los eventos programados por la organización, pues debe estar preparada para asumir los retos que se le imponga, especialmente, relacionados con contribuir a la sociedad.

Por otro lado, tendrá la oportunidad de vivir en el apartamento de lujo de Miss Universe, el cual está ubicado en el área de Manhattan en Nueva York, el cual cuenta con una gran cantidad de lujos y comodidades destinadas para la ganadora. Además, se incluyen gastos de limpieza, alimentación y transporte a cada uno de los lugares a los que deba dirigirse.

Una colección de joyas exclusivas y de diseñador, las cuales podrá utilizar a libre elección para cumplir con los códigos de vestimenta de sus compromisos.

Fátima Bosch, nueva Miss Universe 2025. | Foto: Foto: Fátima Bosch, nueva Miss Universe 2025.

Fátima Bosch contará con la asesoría y el acompañamiento de un equipo completo, el cual estará dedicado a organizar sus atuendos y asegurarse de que cumplan con las características y detalles de una Miss Universo en cada una de sus apariciones públicas.

Otro de los beneficios que tendrá la Miss Universe 2025 será un pago mensual de $50.000 dólares, los cuales podrán ser utilizados en gastos personales.