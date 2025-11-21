En la noche del jueves, 20 de noviembre se llevó a cabo una nueva versión del reconocido certamen de belleza internacional Miss Universo, en el que un total de 122 candidatas compitieron por la corona y la mención a la mujer más bella del mundo para el periodo 2025-2026.

Pese a que varias lograron brillar en el escenario y se robaron las miradas de millones de personas que se conectaron con la transmisión, la mexicana, Fátima Bosch tuvo el más alto puntaje por parte del jurado calificador y se convirtió en la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, quien representó a Dinamarca en la edición anterior.

Fátima Bosch, nueva Miss Universe 2025. | Foto: Foto: tomada de redes

La noticia le dio la vuelta al mundo, pues hace pocas semanas, la mexa tuvo un fuerte inconveniente en medio de los ensayos para el evento y abandonó el recinto, pues Nawat Itsaragrisil, el director regional del concurso y la habría tildado de ‘tonta’ frente a todas sus compañeras y contrincantes.

Esto habría ocurrido después de que, presuntamente, la mujer no cumpliera con ciertas responsabilidades relacionadas con la difusión digital del evento. Sin embargo, de acuerdo con la participante del certamen, ella aseguró que su equipo de trabajo no le informó que debía realizar dicha tarea.

Tras varias horas de permanecer en el centro de atención mediática, salió a la luz la postura de la mexicana, quien se mostró decidida ante lo sucedido y afirmó que no renunciará a su sueño ni a la misión que representa para su país.

“No he visto las redes, no he tenido chance de ver nada porque estamos en actividades, pero quiero decirle a todo mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca. Tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que ocupar”, afirmó frente a las cámaras.

Además, resaltó la importancia de no callar frente a este tipo de situaciones y de mantener la serenidad ante los episodios desafortunados que puedan surgir dentro del medio en el que se mueven.

“Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchen por causas y decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto, como el día 1 y mientras haya Miss Universo, México tiene representante”, indicó.

Sus declaraciones fueron respaldadas por su comunidad de seguidores en redes sociales, quienes reaccionaron de inmediato y le ofrecieron su apoyo en medio de la controversia.