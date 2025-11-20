Gente
Miss Universe 2025: México se coronó como ganadora y video le da la vuelta al mundo
Tras una larga jornada en Tailandia, se dio a conocer el nombre de la mujer más bella del mundo en el 2025.
En la noche del jueves, 20 de noviembre se llevó a cabo la edición número 74 de Miss Universe, en la un total de 122 mujeres llegaron al Impact Arena, Exhibition and Convertion Center para competir por la corona y ser reconocida como la mujer más bella del año 2025.
La nueva reina, Fátima Bosch, representante de México, se destacó entre sus rivales provenientes de todo el mundo y logró consolidarse como la favorita del público y el jurado calificador. Esto gracias a su carisma, seguridad, desempeño durante las diferentes etapas del concurso y las respuestas que dio ante los cuestionamientos planteados por la organización.
Tras recibir la icónica corona, Fátima mostró su emoción al presenciar la gran final en compañía de la representante de Tailandia en Miss Universe 2025.
En redes sociales, sus seguidores se mostraron orgullosos del trabajo realizado y su familia y equipo recibieron halagos por el proceso que estuvieron viviendo a su lado.
Con su triunfo, la representante de México se prepara para asumir una agenda internacional que incluirá eventos humanitarios, campañas sociales y apariciones en medios.
Sin duda, la coronación de Fátima marca un momento histórico y abre un nuevo capítulo en el legado de Miss Universe, una plataforma que continúa destacando liderazgo, diversidad y el poder transformador de las mujeres en el mundo.
✨MÉXICO ES LA NUEVA MISS UNIVERSO 2025👑✨ pic.twitter.com/b9ZFKNJx0m— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 21, 2025
¿Quiénes hicieron parte del ‘top 5′ en Miss Universe 2025?
Tras haber desfilado en traje de gala y compartir algunos de sus logros más importantes den cuanto al trabajo social, el jurado seleccionó a las 5 mejores participantes dentro de la competencia.
- Tailandia
- Filipinas
- Venezuela
- México
- Costa de Marfil
Estos fueron los países que lograron hacer parte del ‘top 12′ en el certamen de belleza celebrado en Tailandia
Luego de haber hecho la respectiva caminata en traje de baño y compartir su belleza natural frente a millones de espectadores que se conectaron con la transmisión, se dio a conocer el listado oficial de las 12 candidatas con más alto puntaje.
- Chile
- Colombia
- Cuba
- Guadalupe
- México
- Puerto Rico
- Venezuela
- China
- Filipinas
- Tailandia
- Malta
- Costa de Marfil
Esta es la lista completa del ‘top 30′ de Miss Universe 2025: Colombia brilló en la pasarela
- India
- Guadalupe
- China
- Tailandia
- Ruanda
- República Dominicana
- Costa de Marfil
- Colombia
- Brasil
- Países Bajos
- Bangladesh
- Japón
- Cuba
- Puerto Rico
- Estados Unidos
- México
- Filipinas
- Zimbabue
- Costa Rica
- Malta
- Chile
- Canadá
- Miss Universo Latina
- Croacia
- Venezuela
- Guatemala
- Palestina
- Nicaragua
- Francia
- Paraguay