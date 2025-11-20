Suscribirse

Gente

Miss Universe 2025: México se coronó como ganadora y video le da la vuelta al mundo

Tras una larga jornada en Tailandia, se dio a conocer el nombre de la mujer más bella del mundo en el 2025.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de noviembre de 2025, 4:17 a. m.
Ganadora de Miss Universe 2025.
Ganadora de Miss Universe 2025. | Foto: Instagram @fatimaboschfdz

En la noche del jueves, 20 de noviembre se llevó a cabo la edición número 74 de Miss Universe, en la un total de 122 mujeres llegaron al Impact Arena, Exhibition and Convertion Center para competir por la corona y ser reconocida como la mujer más bella del año 2025.

La nueva reina, Fátima Bosch, representante de México, se destacó entre sus rivales provenientes de todo el mundo y logró consolidarse como la favorita del público y el jurado calificador. Esto gracias a su carisma, seguridad, desempeño durante las diferentes etapas del concurso y las respuestas que dio ante los cuestionamientos planteados por la organización.

La representante de México se coronó como la ganadora en Miss Universe 2025.
La representante de México se coronó como la ganadora en Miss Universe 2025. | Foto: Instagram @fatimaboschfdz

Tras recibir la icónica corona, Fátima mostró su emoción al presenciar la gran final en compañía de la representante de Tailandia en Miss Universe 2025.

En redes sociales, sus seguidores se mostraron orgullosos del trabajo realizado y su familia y equipo recibieron halagos por el proceso que estuvieron viviendo a su lado.

Contexto: Fátima Bosch, de México, es la nueva Miss Universo 2025: vea aquí todos los detalles de la coronación

Con su triunfo, la representante de México se prepara para asumir una agenda internacional que incluirá eventos humanitarios, campañas sociales y apariciones en medios.

Sin duda, la coronación de Fátima marca un momento histórico y abre un nuevo capítulo en el legado de Miss Universe, una plataforma que continúa destacando liderazgo, diversidad y el poder transformador de las mujeres en el mundo.

¿Quiénes hicieron parte del ‘top 5′ en Miss Universe 2025?

Tras haber desfilado en traje de gala y compartir algunos de sus logros más importantes den cuanto al trabajo social, el jurado seleccionó a las 5 mejores participantes dentro de la competencia.

  1. Tailandia
  2. Filipinas
  3. Venezuela
  4. México
  5. Costa de Marfil
Contexto: Vanessa Pulgarín lanzó mensaje horas antes de la coronación de Miss Universo 2025: “Voy a ser muy sincera”

Estos fueron los países que lograron hacer parte del ‘top 12′ en el certamen de belleza celebrado en Tailandia

Luego de haber hecho la respectiva caminata en traje de baño y compartir su belleza natural frente a millones de espectadores que se conectaron con la transmisión, se dio a conocer el listado oficial de las 12 candidatas con más alto puntaje.

  1. Chile
  2. Colombia
  3. Cuba
  4. Guadalupe
  5. México
  6. Puerto Rico
  7. Venezuela
  8. China
  9. Filipinas
  10. Tailandia
  11. Malta
  12. Costa de Marfil

Esta es la lista completa del ‘top 30′ de Miss Universe 2025: Colombia brilló en la pasarela

  1. India
  2. Guadalupe
  3. China
  4. Tailandia
  5. Ruanda
  6. República Dominicana
  7. Costa de Marfil
  8. Colombia
  9. Brasil
  10. Países Bajos
  11. Bangladesh
  12. Japón
  13. Cuba
  14. Puerto Rico
  15. Estados Unidos
  1. México
  2. Filipinas
  3. Zimbabue
  4. Costa Rica
  5. Malta
  6. Chile
  7. Canadá
  8. Miss Universo Latina
  9. Croacia
  10. Venezuela
  11. Guatemala
  12. Palestina
  13. Nicaragua
  14. Francia
  15. Paraguay

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ella es Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia que deslumbró en Miss Universo 2025

2. El mensaje de Nayib Bukele tras el fracaso del ‘Bolillo’ Gómez con El Salvador y la no clasificación al Mundial 2026

3. Miss Universe 2025: México se coronó como ganadora y video le da la vuelta al mundo

4. Ella es Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025: así fue el momento de la coronación

5. Dan detalles de la reunión para la llegada de James Rodríguez a Millonarios: cifra sorprende

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miss UniverseMiss UniversoMéxico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.