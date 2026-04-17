Ojo con estafas: Findeter advierte que no usa intermediarios para créditos ni contratos

Findeter, La banca de desarrollo territorial del país, lanzó una advertencia clave para el sector financiero y la ciudadanía.

No cuenta con intermediarios ni tramitadores para gestionar créditos, servicios financieros o procesos de contratación. El llamado surge ante posibles intentos de fraude que buscan aprovechar el nombre de la entidad.

Según informó la entidad, todos los trámites relacionados con sus productos se realizan de manera directa y exclusivamente a través de sus canales oficiales.

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Esto incluye la radicación, gestión y aprobación de créditos, así como los procesos de vinculación de entidades financieras, cooperativas y cajas de compensación interesadas en acceder a sus líneas de redescuento.

Findeter fue enfática en que no solicita pagos, comisiones ni cobros adicionales por la gestión de estos servicios, ni autoriza a terceros para representar sus intereses. En ese sentido, cualquier persona o empresa que se presente como intermediaria estaría actuando de forma irregular.

“Invitamos a la ciudadanía y a las entidades del sector financiero y solidario a no entregar información personal o financiera a terceros y a verificar siempre que las comunicaciones provengan de canales oficiales”, señaló Claudia Alzate, Vicepresidenta Comercial.

Además, la banca de desarrollo aclaró que sus procesos de contratación también son públicos, gratuitos y no requieren intermediarios.

Las convocatorias para empresas, consorcios o personas naturales interesadas en ejecutar proyectos se publican directamente en su página web y en la plataforma Secop II, donde pueden ser consultadas sin costo.

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La entidad recordó que cuenta con oficinas en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Neiva, Pereira, Medellín, Montería, Cali y Bucaramanga, donde brinda asesoría directa a quienes buscan información sobre sus servicios.

Finalmente, hizo un llamado a reportar cualquier intento de fraude o cobro indebido ante las autoridades.