Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se pronuncia tras tercer día de conteo de votos

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió al resto de candidatos “responsabilidad y madurez política”, al tiempo que ha llamado a que en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del país se adopten las “medidas necesarias” para asegurar un resultado “transparente”.

Fujimori encabeza el recuento de votos de las elecciones generales celebradas este domingo en Perú con el 17% de los sufragios y más del 90% escrutado.

“Hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la ONPE se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular”, dijo Fujimori en declaraciones difundidas por su formación.

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Fujimori llamó a sus adversarios en las urnas a la “responsabilidad y madurez política” en aras de no “generar más caos”.

Lo ha hecho horas después de que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que por el momento ha cosechado el 11,8% de los votos y se posiciona como tercera fuerza tras Roberto Sánchez, haya puesto sobre la mesa la convocatoria de una “insurgencia civil” si no se anula el proceso y repite seguidamente.

Él es Roberto Sánchez, el controvertido candidato de izquierda que Gustavo Petro apoya en Perú

En esa línea, Fujimori puso a disposición de Renovación (Popular) el comando de personeros (que son los ciudadanos que representan los intereses de una organización política concreta durante los comicios) de Fuerza Popular para que comparta toda la información a efectos de contribuir a esclarecer los hechos y asegurar que la verdad prevalezca".

Este ofrecimiento lo hizo después de asegurar no querer “responder a los insultos” de López Aliaga, a los cuales, ha considerado, “tristemente” la sociedad está “acostumbrada”, aunque sí ha abogado por “no permitir” que “se convoque a una insurgencia”.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habla durante una entrevista con AFP en la sede del partido en Lima el 10 de abril de 2026. Foto: AFP

Concretamente, el rostro de Renovación Popular, quien también fue alcalde de Lima, consideró que existe un plan trazado entre bambalinas que busca poner a Fujimori frente a un rival débil “al que va a ganar”, así como ha apuntado que su formación ha sido víctima del “robo” de 1.600.000 votos, sin dar datos que lo respalden.

Mostrándose de acuerdo con que han “existido regularidades”, Fujimori ha argüido que si alguien ha “sufrido” las consecuencias de las “irregularidades en la ONPE” esa ha sido su formación.

“Aún esperamos la lista de electores de la campaña del 2021”, especificó la candidata que llegó a segunda vuelta en 2016 y 2021, saliendo derrotada por muy poco entonces y erigiéndose como víctima de fraude.

Jorge Nieto, Ricardo Belmont, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López-Chau, Carlos Álvarez, Roberto Sánchez y Marisol Pérez Tello. Perú celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el 12 de abril de 2026. Foto: AFP

Precisamente, la Junta Nacional de Justicia del país andino ha aprobado este lunes la apertura de una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, al calor de las irregularidades registradas por la falta de material electoral en algunos centros, provocando que 63.300 electores no pudieran ejercer su derecho de sufragio y que tuviera que extenderse por un día más la jornada electoral.

Con información de Europa Press*