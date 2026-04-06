Dardo de Lothar Matthäus a Vinícius Jr. pica el Real Madrid vs. Bayern Múnich: arde la Champions

Lothar Matthäus, leyenda de la Selección de Alemania y del Bayern Múnich, calentó la previa del partido del cuadro bávaro ante Real Madrid por Champions. Dicho partido, válido por la ida de cuartos de final, se jugará el martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz en Champions League

En concretó, Matthäus habló de varios aspectos del Real Madrid y en uno de ellos incluyó a Vinícius Jr., el brasileño que es figura y titular en el de ataque merengue. Lothar no se guardó nada.

Lothar Matthäus: “Vinícius se lamenta y llora”

“Vinicius, por ejemplo, es un gran jugador pero provoca sin fin. Cuando le golpean en el campo, solo se lamenta y llora. Es un poco típico”, afirmó Matthäus en Sky Sports.

De hecho, opinó que Real Madrid se estaría moviendo algo mal en varios aspectos, incluyendo al propio Vinícius. “De alguna manera, se pierde la visión. Así que no me gusta como Real Madrid ha estado en los últimos años”.

“El ataque del Bayern es como un reloj suizo”: Lothar Matthäus

Y, para acabar de completar, el alemán escribió en su columna del mismo medio: “Los campeones récord poseen sin duda un ataque muy especial esta temporada, comparable a la precisión de un reloj suizo. Cada engranaje encaja a la perfección con el siguiente; la coordinación de las piezas es precisa, dando como resultado una obra de arte de altísima calidad”.

Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise son los que integran ese tridente de ataque del Bayern Múnich, y las esperanzas de los hinchas están puestas en ellos. No será un reto fácil, pero están a puertas de una temporada histórica.

Harry Kane recibe una abrazo de Luis Díaz tras un partido con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

“Este año, con Olise, Kane, Díaz, Musiala, Karl y Gnabry, su línea de ataque es tan diversa y versátil que resulta realmente impresionante. En Europa, solo el FC Barcelona puede competir, ya que cuenta con un ataque igualmente versátil. Estos dos equipos ostentan actualmente los ataques más potentes”, añadió Matthäus en su columna.

Real Madrid, el rey de Europa

El enfrentamiento entre Bayern Múnich y Real Madrid es considerado como el clásico europeo, debido a la gran cantidad de veces que se han enfrentado. Son dos gigantes en busca de la gloría.

Real Madrid ostenta 15 Champions League y brilla como el más ganador. Bayern Múnich tiene seis y en el ranking es tercero compartiendo el lugar con Liverpool.

Merengues contra bávaros, el más ganador contra el tercero en la lista: dos pesos pesados que se llevan la atención de todo el planeta.