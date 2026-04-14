Atlético Madrid vs. Barcelona: IA dijo si hay remontada en los cuartos de Champions League

Este martes las primeras dos llaves de cuartos de final de Champions League tendrán su resolución. Una de las que más llama la atención es la de Atlético Madrid y Barcelona, en la que lleva ventaja el colchonero por 2-0.

Para los blaugranas es un partido clave de la temporada, donde buscan que la épica se refleje en el campo del Metropolitano.

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En la previa de dicho compromiso se le ha consultado a la Inteligencia Artificial sobre su veredicto de dicha llave. ChatGPT ha sentenciado que, nuevamente, el cuadro rojiblanco se impondrá.

“Atlético de Madrid 2-1 Barcelona”, fue el marcador para la vuelta de cuartos de final. Esto dejaría un global de 4-1 en favor de los dirigidos por el Cholo Simeone.

Yamal, la llave maestra del Barcelona

Obligado a remontar un 2-0 en contra, el Barcelona mira con esperanza a su joven astro Lamine Yamal de cara a la vuelta de cuartos de final de Champions el martes contra el Atlético de Madrid.

“Creo que será un partido de 90 minutos, o más, porque estamos seguros de que no está acabado y creo que la remontada es muy posible. Para esto estamos aquí”, aseguró este lunes Yamal.

Los goles del argentino Julián Álvarez (45′) y del noruego Alexander Sortloth (70′) dieron una victoria al Atlético que el Barça espera poder revertir en el Metropolitano.

Lamine Yamal no pudo evitar la derrota en la ida de cuartos de final de Champions League a manos del Atlético de Madrid. Foto: AFP

“Lo dejaremos todo por este escudo”, añadió Lamine, cuya magia tendrá que aparecer en Madrid como apareció el sábado en el derbi de LaLiga contra el Espanyol.

El joven delantero azulgrana dio dos asistencias, marcó el tercer gol e inició la jugada del cuarto en el contundente triunfo 4-1 sobre los pericos, en el que fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

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La victoria no solo asestó un golpe casi definitivo al campeonato español, que el Barça está cerca de revalidar, sino que insufló moral a hinchas y equipo.

Los aficionados barcelonistas acabaron despidiendo a su equipo con gritos de “¡Sí se puede!” de cara al encuentro contra el Atlético en el que esperan de nuevo la magia de Lamine.

“El mejor” para Flick

El astro azulgrana es el máximo goleador de su equipo con 22 goles en 43 partidos en lo que va de temporada, a lo que hay que añadir 18 asistencias.

Lamine ya ha superado los 18 tantos que marcó en toda la temporada pasada en 55 encuentros y está muy cerca de las 25 asistencias que sirvió.

“Es el mejor del mundo ahora mismo en situaciones de uno contra uno y, por supuesto, tenemos que ayudarle”, dijo este lunes el entrenador del Barça, Hansi Flick.

❝ I believe in my team. We can make it happen. ❞



─ Hansi Flick pic.twitter.com/QX14lbyd8U — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 13, 2026

“Lo que hace es increíble”, había afirmado ya Flick el martes pasado, para el que Lamine es un imprescindible.

“No creo que recaiga todo sobre mí, pero bueno, si pasa, tampoco me importaría”, dijo Lamine este lunes, consciente de que muchos ojos están puestos en él.

“Desde pequeño, he tenido que asumir más responsabilidades de las que me tocaban, entonces estoy un poco acostumbrado”, recordó.

Hora y canal para la vuelta

Atlético Madrid (2) vs. (0) Barcelona

Vuelta cuartos de final

Hora: 2:00 p.m.

Canal: ESPN / Disney+

*Con información de AFP.