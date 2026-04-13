Atlético de Madrid vs. Barcelona: canal y hora para ver el partido de los cuartos de Champions League

Obligado a remontar un 2-0 en contra, FC Barcelona mira con esperanza a su joven astro Lamine Yamal de cara a la vuelta de cuartos de final de Champions contra el Atlético de Madrid.

El equipo catalán necesita magia para alcanzar lo que parece un milagro, en una actualidad lejana a lo que podría parecer un trámite.

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Los goles del argentino Julián Álvarez y del noruego Alexander Sortloth dieron una contundente victoria al Atlético de Madrid que ahora el Barcelona espera revertir en el Metropolitano de la capital española.

La sensación del club catalán no es la mejor, pero ve opciones para salirse con la suya y demostrar por qué es líder absoluto de LaLiga.

“Lo dejaremos todo por este escudo”, dijo Lamine Yamal, cuya magia tendrá que aparecer en Madrid como apareció en el derbi de LaLiga contra el Espanyol el fin de semana pasado, donde se reportó con gol para una victoria clarísima 4-1.

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, número 10, reacciona tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona el 8 de abril de 2026. (Foto de Lluis GENE / AFP) Foto: AFP

Además, el joven delantero azulgrana dio dos asistencias e inició la jugada del cuarto en el contundente triunfo. Fue elegido como el mejor jugador del encuentro. Este performance en LaLiga le da confianza al Barcelona para remontar ante Atlético de Madrid.

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La victoria no solo asestó un golpe casi definitivo al campeonato español, que el Barça está cerca de revalidar ante la amargura del Real Madrid con Álvaro Arbeloa, sino que infla la moral a hinchas y equipo.

Los aficionados barcelonistas acabaron despidiendo a su equipo con gritos de “¡Sí se puede!” de cara al encuentro contra el Atlético en el que esperan de nuevo la magia de Lamine.

El astro azulgrana es el máximo goleador de su equipo con 22 goles en 43 partidos en lo que va de temporada, a lo que hay que añadir 18 asistencias.

Lamine ya ha superado los 18 tantos que marcó en toda la temporada pasada en 55 encuentros y está muy cerca de las 25 asistencias que sirvió. Desde los números, hay total respaldo y sin duda que Yamal está destinado a ser la máxima figura en la capital.

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“Es el mejor del mundo ahora mismo en situaciones de uno contra uno y, por supuesto, tenemos que ayudarle”, dijo el entrenador del Barça, Hansi Flick.

El partido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se jugará en el Metropolitano a partir de las 2:00 pm, hora colombiana, este 14 de abril 2026. La serie la ganan los colchoneros con dos goles de ventaja (2-0). El juego se transmitirá por las pantallas de ESPN y Disney +.