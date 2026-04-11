Barcelona da importante paso para ser campeón de liga: así fue el derbi contra el Espanyol

El Fútbol Club Barcelona disputó su encuentro correspondiente a la jornada 31 de la liga española, enfrentando a su rival de ciudad, el RCD Espanyol.

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Este compromiso resultaba determinante para el conjunto catalán, puesto que una victoria le permitiría distanciarse a nueve puntos de su perseguidor inmediato, el Real Madrid, cuando restan solo ocho fechas para la conclusión del campeonato nacional.

El Barcelona inició el encuentro en la primera posición de la tabla, mientras que el equipo blanquiazul ocupaba la décima casilla. Bajo la dirección técnica de Hansi Flick, el equipo local asumió el rol de favorito desde los primeros minutos en el Spotify Camp Nou.

Desarrollo del encuentro y efectividad ofensiva

El pitazo inicial se dio a las 11:30 de la mañana en territorio español. La apertura del marcador ocurrió de manera temprana, específicamente en el minuto 10. Tras un centro de Lamine Yamal, el delantero Ferran Torres conectó un remate de cabeza que superó al portero visitante para establecer el 1 a 0.

La sociedad entre Yamal y Torres volvió a ser determinante poco después. En el minuto 26, Lamine Yamal asistió nuevamente con un pase rastrero que Torres remató para asegurar el 2 a 0.

Con esta ventaja parcial, el equipo local controló el ritmo del juego frente a un Espanyol que intentó cerrar espacios en defensa con una formación liderada por Marko Dmitrović en el arco y Leandro Cabrera en la zona posterior, pero que no logró inquietar la portería de Joan García.

Ya en la segunda mitad, parecía que el Barcelona continuaría ampliando la ventaja, pero tras la anulación de un tanto por fuera de lugar, Pol Lozano realizó un remate formidable con el que puso el 2 a 1 en el marcador.

El marcador se mantuvo así hasta 3 minutos antes de completar los 90 minutos, cuando Lamine Yamal convirtió un golazo; de igual forma, Marcus Rashford hizo lo propio un minuto después; con ello, el resultado fue 4 por 1 y una victoria más para el Barcelona.

El reto europeo y el panorama en la competición local

Tras asegurar estos tres puntos en el torneo doméstico, el Barcelona prepara su próximo compromiso internacional. El equipo volverá a la competencia el martes 14 de abril, cuando se enfrente al Atlético de Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

En el partido de ida, el conjunto madrileño obtuvo una ventaja de dos goles, por lo que el Barcelona deberá buscar la remontada en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

A pesar de la ventaja obtenida en el torneo español, la definición del título sigue abierta. Con una diferencia de nueve puntos y 21 aún en disputa, el Barcelona requiere mantener la regularidad en sus resultados, especialmente ante la proximidad del clásico contra el Real Madrid.

Este próximo enfrentamiento directo entre los dos aspirantes al título se perfila como el escenario definitivo para la resolución de la liga española.