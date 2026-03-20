¿Maúlla frente al plato lleno? La razón oculta por la que su gato pide comida aunque ya tenga

Aunque los gatos son conocidos por su carácter independiente, esto no significa que no necesiten la atención de sus dueños. Al igual que los perros, los felinos buscan la manera de comunicarse con sus cuidadores para expresar sus necesidades y pedir ayuda cuando lo requieren.

Por esta razón, escuchar maullar a un gato frente a su plato lleno, lejos de ser una simple conducta cotidiana, podría ser una señal de que intenta manifestar alguna necesidad o malestar que, en muchos casos, pasa desapercibida.

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De acuerdo con el medio especializado Purina de España, los gatos maúllan por diversas razones: para saludar, llamar la atención, pedir alimento, expresar que algo no está bien o en situaciones de estrés.

En este contexto, cuando lo hace con insistencia frente a su plato lleno, uno de los motivos más comunes está relacionado con la sensibilidad de los bigotes. Estas estructuras, también llamadas vibrisas, funcionan como sensores altamente especializados.

Debido a esto, cuando rozan constantemente los bordes del plato, pueden generar incomodidad o estrés, un fenómeno conocido como “fatiga de los bigotes”. En consecuencia, el gato evita comer lo que queda en los extremos del recipiente y exige más comida, aunque aún tenga.

Un gato hambriento espera su comida. Foto: Getty Images

¿Cómo evitar que se sienta incómodo al comer?

Este comportamiento en los gatos se presenta, especialmente, cuando su comedero es muy profundo, estrecho o tiene los bordes muy pronunciados, lo que le genera incomodidad al consumir sus alimentos.

Teniendo en cuenta esto, una forma de evitar que se sienta incómodo al comer es elegir un mejor recipiente, es decir, un tazón más amplio, con bordes pequeños y poco profundo.

Si el comedero cumple con estas características, el gato puede detectar mejor lo que tiene en su interior y así, tener una experiencia mucho más cómoda y tranquila a la hora de comer.

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No obstante, maullar frente al plato lleno también podría tener otros significados, entre ellos, la percepción de frescura de su alimento. Los gatos poseen un olfato extremadamente desarrollado y pueden rechazar alimentos que han permanecido demasiado tiempo expuestos.

Por eso, aunque su comedero esté lleno, si la comida ha perdido aroma o textura, lo más probable es que el animal prefiera pedir una nueva ración antes que consumirla y, por ende, llame la atención de su dueño para lograr satisfacer esta necesidad a través de sus sonidos y también de su lenguaje corporal, un factor clave para conocer su estado y lo que desea expresar.