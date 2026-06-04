Ella es Yuri, la perrita rescatada que conquistó Cannes y ganó el Palm Dog 2026

Lo que parecía una historia común de rescate animal terminó convirtiéndose en un momento conmovedor del cine recientemente. Yuri, una perrita que alguna vez vivió en condición de calle, se robó todas las miradas en el Festival de Cannes 2026 al obtener el Palm Dog, el premio que reconoce las mejores actuaciones caninas dentro de las producciones presentadas en el prestigioso evento que destaca lo mejor de esta industria.

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La perrita recibió el reconocimiento gracias a su participación en La Perra, la película más reciente de la directora chilena Dominga Sotomayor, inspirada en la novela homónima de la escritora colombiana Pilar Quintana.

La producción fue exhibida en la Quincena de Cineastas y logró destacar por la fuerza emocional de su historia.

En el filme, Yuri ocupa un papel fundamental. La trama sigue a Silvia, una mujer que vive aislada en una isla y que decide adoptar a una cachorra abandonada.

El vínculo que crean ambas cambia por completo su vida, pero la inesperada desaparición del animal termina despertando recuerdos dolorosos y conflictos emocionales que la protagonista llevaba años intentando superar.

Según destacó el jurado del Palm Dog, la actuación de Yuri fue determinante para transmitir la carga emocional de la película.

Los jueces valoraron especialmente la naturalidad de su presencia en pantalla y la importancia que tiene dentro del desarrollo de la historia.

Sin embargo, más allá del premio, lo que más llamó la atención es la historia de vida de la perrita, pues antes de convertirse en protagonista de una película aclamada a nivel internacional, Yuri era una perrita rescatada que encontró una segunda oportunidad gracias al cine.

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Luego de finalizar el rodaje, desarrolló un vínculo tan cercano con el equipo de producción que terminó siendo adoptada de manera permanente.

Con este triunfo, Yuri se suma a la lista de perros que han dejado huella en la historia del séptimo arte. Su paso de las calles a uno de los escenarios más importantes del cine mundial demuestra que las segundas oportunidades también pueden tener un final digno de película, y además, inspira a miles de amantes de los animales alrededor del mundo.