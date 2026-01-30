Bluesky enfoca 2026 con nuevas funciones de publicación de contenidos; estos son los detalles

Bluesky enfocará 2026 con el objetivo de reforzar su base de usuarios mediante mejoras en la publicación de contenidos, el descubrimiento de perfiles y la interoperabilidad con otras aplicaciones del ecosistema, entre otras cuestiones, de cara a consolidar su crecimiento.

La red social de ‘microblogging’ ha matizado que, aunque se diferencia de otras plataformas gracias a su formato de protocolo abierto, sus ‘feeds’ personalizables y sus algoritmos configurables, lo que le ha permitido recopilar “millones de usuarios” que ya usan Bluesky, aún hay muchas personas que no se han unido o “que lo probaron al principio y no se quedaron”.

De hecho, la red social ha registrado un descenso en la cantidad de usuarios activos de un 40 por ciento interanual, a partir de octubre del pasado año 2025, según datos recogidos por Forbes.

Bluesky actualiza su política de suplantación de identidad para que sea "más agresiva". Foto: Getty Images

En este marco, el jefe de producto de Bluesky, Alex Benzer, ha compartido el objetivo de la compañía de conseguir “una base sólida” de cara a animar a los usuarios a quedarse en la plataforma, ofreciendo mejoras que faciliten la publicación, ayuden a “encontrar gente interesante a la que seguir” e impulsen descubrir contenido.

Como ha detallado en un comunicado, en lo relativo a las publicaciones, Benzer ha señalado que están trabajando para incluir “funciones básicas”, como es el caso de los borradores, es decir, publicaciones que se pueden guardar antes de publicarse para seguir editándose más tarde.

Igualmente, también ha reflejado la necesidad de que los editores puedan gestionar mejor el contenido multimedia. En este sentido, ha señalado que los vídeos de tres minutos que se pueden publicar actualmente en la plataforma “no son suficientes”, además de especificar que “se deberían subir más rápido”.

Bluesky prueba dos novedades para consolidarse a nivel global, ¿de qué se trata?

De la misma forma, ha adelantado su intención de permitir compartir más de cuatro fotografías en una publicación, así como facilitar la forma de crear hilos.

Mejores sugerencias

En lo relativo a cómo impulsar el seguimiento de usuarios en Bluesky, Benzer ha señalado igualmente la necesidad de mejorar el sistema de “a quién seguir” de la aplicación, dado que ofrecer sugerencias de perfiles de interés “genera una experiencia mucho mejor”, teniendo en cuenta que crear buenas conexiones entre personas “es el propósito fundamental de la aplicación”, como ha sentenciado.

Siguiendo esta línea, el directivo de Bluesky también ha apuntado que, aunque el ‘feed’ de Descubrir ha avanzado mucho, “aún queda mucho por hacer”, por lo que también están explorando nuevas funciones como las etiquetas de temas, que ayudarán a los usuarios a encontrar publicaciones de contenido concreto, así como organizar el contenido en torno a intereses específicos.

La verdad detrás de un supuesto y misterioso ‘agujero negro’ captado por Google Maps en medio del océano

Por otra parte, de cara a ofrecer una mayor sensación de contenido en tiempo real en la plataforma, Bluesky está desarrollando nuevas herramientas para poder ofrecer ‘feeds’ personalizados durante eventos en vivo, como eventos deportivos o momentos políticos de interés, de manera que los usuarios puedan ver el contenido que les interesa en el momento más adecuado.

Mejorar la interoperabilidad

Además de todo ello, Benzer ha reflejado el objetivo de la compañía de hacer crecer todo el ecosistema de aplicaciones creadas bajo el mismo protocolo abierto que Bluesky, al que se refieren como Atmosphere.

En este sentido, ha anunciado que pronto lanzarán una opción de integración de perfiles con otras aplicaciones del ecosistema Atmosphere, de manera que se conecten mejor entre sí.

*Con información de Europa Press