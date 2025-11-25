Dentisalud fortalece su inversión estratégica y revela sus planes de expansión para 2026

Tras tres décadas de operación continua, DentiSalud anunció un plan de inversión orientado a fortalecer su infraestructura tecnológica, ampliar su capacidad de atención y consolidar su presencia en ciudades estratégicas del país.

La empresa, que desde 1995 ha desarrollado un modelo basado en innovación clínica y gestión del talento, proyecta para 2026 un incremento significativo en recursos destinados a la modernización digital, automatización y capacitación especializada. Con ello espera responder el crecimiento de la demanda en áreas como implantes dentales, ortodoncia avanzada y rehabilitación oral, que hoy se ubican entre sus servicios más solicitados.

Según sus fundadores, Orlando Martín Fajardo y Rafael Quintero, la evolución del negocio para los próximos años estará ligada a la implementación de nuevas tecnologías de diagnóstico y planeación digital, así como el fortalecimiento de programas internos de formación. Actualmente, más de 650 colaboradores participan en rutas de entrenamiento a través de diversas escuelas internas enfocadas en liderazgo, experiencia y gestión comercial.

Dentisalud también avanza en la consolidación de Colombia como destino de turismo dental, impulsando a Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla como centros de referencia en tratamientos especializados de alta calidad. | Foto: Getty Images

Otra de las apuestas clave para el próximo año es el impulso del turismo dental -enfocado especialmente en los extranjeros- sector en el que la compañía identifica oportunidades de crecimiento en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. El objetivo es posicionar a estas ciudades como polos regionales en tratamiento especializados, respaldados por equipos de última generación.

Por otro lado la organización también proyecta fortalecer sus iniciativas sociales, entre ellas “Sonrisas que tienen futuro”, programa que brinda atención gratuita a niños y adolescentes con discapacidad cognitiva.