Esposa de ‘Bola 8′ confirmó su separación, tras 17 años juntos; expuso posible razón de su ruptura: “Tu no tienes derecho”

Koral Costa dio un abrebocas de lo que pudo pasar entre ellos dos.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

7 de enero de 2026, 4:22 p. m.
Koral Costa se separó de Omar Murillo
Koral Costa se separó de Omar Murillo

Omar Murillo, más conocido como Bola 8 y reconocido por su participación en la novela El Man es Germán, y en el reality La casa de los famosos, volvió a dar de qué hablar en los primeros días del año 2026, esta vez por motivos alejados a su carrera profesional.

El actor atraviesa un momento personal difícil luego de que se diera a conocer la separación de su esposa, Karol Costa.

La mujer fue quien se encargó de hacer pública la ruptura a través de sus redes sociales, y además dejó ver las razones que habrían sido el motivo por el cual tomaron la decisión de no continuar.

Omar Murillo y su esposa expusieron la razón por la que no tienen intimidad; generaron polémica

Koral Costa confirmó la separación de Omar Murillo

Koral abrió en las historias de su cuenta de Instagram la dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores y varios de ellos le dejaron preguntas relacionadas con la ruptura, si era real, por qué había pasado y que por favor volvieran, ya que hacían excelente pareja.

Para contestar tal curiosidad de sus seguidores, Koral Diva afirmó que es verdad que se separaron, pero recalcó que jamás fue por que no tuvieran amor uno por el otro, pues de eso tienen y mucho.

Foto: Instagram @koralladiva
Foto: Instagram @koralladiva

“Sí, pero no porque no haya amor”, dijo al inicio del video.

Luego de esto, Costa habló de los sueños individuales que se tienen cuando se está en pareja y cómo a veces hay que tomar medidas como la separación, para que estos se puedan cumplir.

“Cuando tú tienes amor, dejas que las personas logren sus sueños, que logren lo que quieran lograr”, agregó.

Además, señaló que ninguna de las dos personas tiene el poder de hacer que la otra pierda sus oportunidades.

“Tú no tienes derecho a retener los sueños de nadie, y cuando tú tienes un sueño no quieres que nadie lo retenga. El amor también es eso: permitir que los demás logren lo que quieren lograr”, añadió.

Muchos de sus seguidores relacionaron sus palabras con el hecho de que a través de historias de Instagram, Omar Murillo ha mostrado que está instalado en Madrid, España llamando el lunar como “Nueva casa” o “Nuevo hogar”.

Omar Murillo (Bola 8) se fue a vivir a España y su esposa confirmó su separación.
Omar Murillo (Bola 8) se fue a vivir a España y su esposa confirmó su separación.

El actor no se ha pronunciado al respecto, pero las especulaciones de los seguidores de ambos es que Bola 8 tuvo que irse del país por algún proyecto personal por un largo tiempo y esto habría hecho Koral tomara la decisión de dejarlo ir.

En el post de Costa, muchos internautas dejaron sus reacciones: “Koral, él y tu hacen una pareja maravillosa ante las cámaras pero solo ustedes sabrán las razones, lo importante es que sean felices”; “No lo creo, ellos se aman mucho”; “Solo están separados por la distancia, no es más”; “Bueno, te llegará uno y con ese serás mamá y serás feliz”.

