¿Verónica Alcocer no está ejerciendo funciones como primera dama? La Casa de Nariño dio inesperada respuesta

En medio de las dudas que vienen creciendo sobre las funciones que está cumpliendo Verónica Alcocer en el Gobierno nacional, desde la Casa de Nariño se conoció una respuesta que generó revuelo.

La Presidencia de la República informó de manera oficial que Alcocer ya no está cumpliendo funciones como primera dama. Cabe señalar que hace varias semanas, el presidente Gustavo Petro le había notificado al país su separación.

“Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto”, expresó en su momento el mandatario colombiano en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

Y avanzó en el post: “Ella cumple sus deberes como mamá, que le agradezco mucho. Su actividad sobre la reconciliación continuará, pues está en su derecho como ciudadana de Colombia. Lo que pase en mi corazón es asunto mío”.

Volviendo a la aclaración que hizo la Casa de Nariño, se indicó que Alcocer tiene un reconocimiento de gestora social, pero no tiene la condición de funcionaria pública y no tiene a su cargo responsabilidades administrativas, “ni ejerce como autoridad estatal”, según reveló La FM.

La Casa de Nariño reveló si Verónica Alcocer está cumpliendo o no funciones como primera dama. | Foto: COLPRENSA

En ese sentido, sobre el papel de Verónica Alcocer, ese medio de comunicación expresó que está en actividades protocolarias, sociales y representativas, las cuales actualmente no está adelantando desde su permanencia en Europa.

Sin embargo, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) admitió que los desplazamientos, la logística y la seguridad se financian con recursos estatales.

Entre tanto, en un evento público que se realizó en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño el pasado 20 de noviembre, el presidente Gustavo Petro dio una declaración que evidenció las dificultades de Alcocer para regresar a Colombia.

“La mamá de Antonella (Verónica Alcocer) no puede llegar aquí porque no puede. A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede”, afirmó Petro en medio del evento de la conmemoración de los 94 años de la Casa Militar.

Y agregó: “Voy a hacer que pueda. Porque si un padre no puede hacer reunir a la madre con su hija, siendo mi propia familia, pues no voy a poder reunir a las familias colombianas tampoco”.

Recientemente, Verónica Alcocer rompió el silencio luego de haber sido incluida en la lista Clinton. Lo hizo con un llamativo mensaje en las redes sociales.

“Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre”, dijo en su cuenta de X.