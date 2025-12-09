Suscribirse

Política

¿Verónica Alcocer no está ejerciendo funciones como primera dama? La Casa de Nariño dio inesperada respuesta

Alcocer fue incluida en la lista Clinton por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 8:13 p. m.
Verónica Alcocer Casa de Nariño
La Casa de Nariño dio inesperada información sobre Verónica Alcocer. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA / Colprensa

En medio de las dudas que vienen creciendo sobre las funciones que está cumpliendo Verónica Alcocer en el Gobierno nacional, desde la Casa de Nariño se conoció una respuesta que generó revuelo.

La Presidencia de la República informó de manera oficial que Alcocer ya no está cumpliendo funciones como primera dama. Cabe señalar que hace varias semanas, el presidente Gustavo Petro le había notificado al país su separación.

Contexto: Incómodo episodio entre Gustavo Petro y una médica que subió a la tarima agitó las redes: el video se volvió viral

“Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto”, expresó en su momento el mandatario colombiano en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

Y avanzó en el post: “Ella cumple sus deberes como mamá, que le agradezco mucho. Su actividad sobre la reconciliación continuará, pues está en su derecho como ciudadana de Colombia. Lo que pase en mi corazón es asunto mío”.

Volviendo a la aclaración que hizo la Casa de Nariño, se indicó que Alcocer tiene un reconocimiento de gestora social, pero no tiene la condición de funcionaria pública y no tiene a su cargo responsabilidades administrativas, “ni ejerce como autoridad estatal”, según reveló La FM.

Verónica Alcocer
La Casa de Nariño reveló si Verónica Alcocer está cumpliendo o no funciones como primera dama. | Foto: COLPRENSA

En ese sentido, sobre el papel de Verónica Alcocer, ese medio de comunicación expresó que está en actividades protocolarias, sociales y representativas, las cuales actualmente no está adelantando desde su permanencia en Europa.

Sin embargo, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) admitió que los desplazamientos, la logística y la seguridad se financian con recursos estatales.

Entre tanto, en un evento público que se realizó en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño el pasado 20 de noviembre, el presidente Gustavo Petro dio una declaración que evidenció las dificultades de Alcocer para regresar a Colombia.

“La mamá de Antonella (Verónica Alcocer) no puede llegar aquí porque no puede. A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede”, afirmó Petro en medio del evento de la conmemoración de los 94 años de la Casa Militar.

Y agregó: “Voy a hacer que pueda. Porque si un padre no puede hacer reunir a la madre con su hija, siendo mi propia familia, pues no voy a poder reunir a las familias colombianas tampoco”.

Recientemente, Verónica Alcocer rompió el silencio luego de haber sido incluida en la lista Clinton. Lo hizo con un llamativo mensaje en las redes sociales.

“Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre”, dijo en su cuenta de X.

Contexto: Estados Unidos incluyó a varios colombianos en la lista Clinton: este fue el anuncio del Departamento del Tesoro

Finalmente, afirmó: “Como sociedad, necesitamos detenernos y reflexionar sobre lo que estamos construyendo en las redes sociales. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las alertas por un alumbrado navideño de más de cinco mil millones de pesos en el departamento del Quindío

2. Magistrada Cristina Lombana denunció “conductas abusivas” de César Reyes en procesos contra Álvaro Uribe y Armando Benedetti

3. MinHacienda tendrá que responder sobre financiación de la reforma a la salud tras hundimiento de la tributaria

4. Las aspiraciones al Senado ya se mueven en Atlántico: pastor e ingeniero David Reyes presentó su inscripción por el partido Oxígeno

5. ¿Cuándo se estrena Percy Jackson temporada 2 en Disney Plus?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Verónica AlcócerPrimera DamaCasa de Nariño

Noticias Destacadas

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria

MinHacienda tendrá que responder sobre financiación de la reforma a la salud tras hundimiento de la tributaria

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro dio sorpresivo discurso en la reunión con la Comunidad de Policías de Américas (Ameripol).

“El consumo de drogas no es criminal”: Gustavo Petro impactó en reunión con las Policías de América

Redacción Semana
Ministro del Interior, Armando Benedetti; y Congreso de la República este 9 de diciembre en el hundimiento de la reforma tributaria del Gobierno Petro.

Gobierno Petro destapa los efectos del hundimiento de la reforma tributaria: anticipa crisis económica y afectación a política social

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.