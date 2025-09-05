‘Toy Story’ regresará a la pantalla grande tras 30 años de su estreno: fechas del lanzamiento en cines

Toy Story se convirtió en una de las grandes historias de Disney, conquistando a millones de personas en el mundo. Desde 1995, que vio la luz, el proyecto se impulsó en la industria y logró ser uno de los títulos más famosos de la animación.

Aunque han pasado tres décadas desde que aterrizaron en el cine, los personajes de esta producción regresarán al mismo escenario para reencontrarse con su público, celebrando toda una trayectoria que paso de generación en generación. Woody y Buzz Lightyear serán de nuevo protagonistas de las salas de proyección, removiendo nostalgia en su público.

De acuerdo con información oficial que se dio a conocer, Toy Story, que se prepara para la quinta entrega, será estrenada de forma oficial, de nuevo, el 11 de septiembre en cines, permitiendo que se adquieran boletas en preventa desde el 4 de septiembre.

La memoria revivirá e icónicas frases volverán a cautivar a todos aquellos que disfrutaron de los clásicos de Disney. Muchos podrán repetir diálogos como: “Al infinito y más allá” o “Yo soy tu amigo fiel”.

“La emoción de volver a ver Toy Story en la gran pantalla promete llenar de sonrisas las salas de cine en septiembre. Con su preventa disponible desde el 4 de septiembre y el estreno programado para el 11 de septiembre, Colombia será parte de esta celebración global que recuerda que la amistad nunca pasa de moda”, se leyó en un comunicado oficial.

En cuanto a detalles curiosos se esta producción, se recordó que Tom Hanks aceptó el papel de Woody para que sus hijos lo vieran como un personaje animado. De igual manera, se mencionó que el proceso fue bastante complejo, ya que cada fotograma tardaba entre 4 y 13 horas en renderizarse por los equipos y tecnología que se usaba en los 90.