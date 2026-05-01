Esposa de Yeison Jiménez hizo grave denuncia y pidió ayuda: “Está acabando con mi tranquilidad”

El mundo musical se paralizó el pasado 10 de enero con la muerte de Yeison Jiménez, quien, junto a varios miembros de su equipo de trabajo, perdió la vida en un accidente aéreo.

La noticia generó conmoción y atención en su esposa, Sonia Restrepo, quien, pese a mantenerse alejada del ojo público, fue protagonista durante los homenajes realizados en los días posteriores.

Destapan decisión que tomó Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, sobre tema clave del cantante: “No quiso”

Tras la tragedia, Restrepo optó por mantenerse al margen del escrutinio público y no ofrecer declaraciones.

No obstante, casi cuatro meses después, a través de su cuenta de Instagram, la mujer realizó una denuncia en la que asegura estar siendo víctima de acoso.

“Por favor, ayúdenme a identificar a esta rata. Está acabando con mi tranquilidad, mi buen nombre y la paz mental de mis hijos. Me siento acosada, vulnerada y maltratada”, señaló.

Luego añadió: “Esto ya es personal; es persecución y abuso hacia una mujer que está pasando por la prueba más difícil de su vida”.

Yeison Jiménez y Sonia Restrepo. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Junto a estas declaraciones, publicó la imagen de un hombre sobre quien recaen las acusaciones. La situación generó preocupación.

El cantante Ciro Quiñónez también se pronunció mediante un video, asegurando que el caso lo involucra directamente.

El artista pidió ayuda a sus seguidores para identificar al individuo, quien en redes sociales aparece bajo el usuario “KING URBANO”.

Lo señaló como un presunto estafador, que, a través de varios videos, lo estaría acusando de intentar involucrarse con Sonia.

Hasta el momento, se trata de afirmaciones que no han sido confirmadas ni cuentan con pruebas verificables.

El cantante Ciro Quiñónez (izquierda) se pronunció frente a las acusaciones que lo señalan de involucrarse con Sonia Restrepo, esposa de su amigo, el fallecido Yeison Jiménez (derecha). Foto: Instagram @ciroquiñoz / Instagram @yeison_jimenez

“Uno tiene que ser muy malo para aprovecharse del dolor ajeno y buscar tráfico y seguidores. Necesitamos ayuda para ubicar a este tipo. Díganme dónde está, de qué ciudad es, todo lo que puedan sobre este hp que está manchando el nombre de Sonia”, expresó.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Usuarios manifestaron su apoyo y expresaron indignación ante la situación que actualmente enfrenta la viuda de Yeison Jiménez.