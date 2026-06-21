Grupos de periodistas que transmitirán Colombia vs. RD Congo en Caracol, RCN, Disney+, DSports y Telemundo

La selección Colombia ajusta detalles para su segundo partido en el Mundial 2026. Para esta oportunidad, el rival será el aguerrido equipo de la República Democrática del Congo, que se presentará en el estadio de Guadalajara tras sorprender ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y sumar un punto con un empate 1-1. Ya se establecieron los grupos periodísticos que transmitirán por los canales autorizados.

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Se cree que el partido tendrá un escalón más en cuando a la dificultad del rival, pues en el debut tocó ante una Uzbekistán que estaba debutando en la historia de los Mundiales. De la mano del técnico Fábio Cannavaro, los uzbekos alcanzaron a marcar un gol que encendió las alarmas, pero era cuestión de tiempo para que Luis Díaz aumentara el marcador y ya en el final, Jaminton Campaz puso el tercero definitivo.

Este partido ante RD Congo en Guadalajara podría significar la clasificación anticipada de la Selección Colombia a la siguiente fase del Mundial 2026 con seis puntos, ya como lo han hecho algunos otros equipos como Estados Unidos, Canadá o Alemania.

En lo que tiene que ver con los congoleses, en los planes de muy pocos estaba que los africanos igualaran con Portugal, que es una de las denominadas favoritas al título. Pese al no favoritismo, ocurrió lo impensado y RD Congo sorprendió con un certero cabezazo. Colombia toma precauciones y aleja cualquier posibilidad de sorpresa del rival.

Los periodistas que estarán con el partido de Colombia

No habrá cambios significativos, teniendo en cuenta los grupos en los canales de televisión que estuvieron en el debut. En RCN, por ejemplo, narrará Eduardo Luis, mientras que en Caracol TV lo hará Carlos Alberto Morales.

Gol Caracol / Caracol TV: Carlos Alberto Morales en la narración, Javier Hernández Bonnet y Rodolfo de Paoli en comentarios y análisis.

Carlos Alberto Morales en la narración, Javier Hernández Bonnet y Rodolfo de Paoli en comentarios y análisis. Canal RCN: Eduardo Luis en la narración; Juan Felipe Cadavid, Ricardo Henao y Juan José Peláez en comentarios y análisis.

Eduardo Luis en la narración; Juan Felipe Cadavid, Ricardo Henao y Juan José Peláez en comentarios y análisis. Disney+ (ESPN): Fernando Palomo en la narración, Carlos Valdez y Radamel Falcao García en comentarios y análisis.

Fernando Palomo en la narración, Carlos Valdez y Radamel Falcao García en comentarios y análisis. Directv audio Colombia: Tito Puccetti en la narración y Samuel Vargas en comentarios y análisis.

Tito Puccetti en la narración y Samuel Vargas en comentarios y análisis. Directv audio Argentina: Pablo Giralt en la narración y Juan Pablo Varsky en comentarios y análisis.

Pablo Giralt en la narración y Juan Pablo Varsky en comentarios y análisis. Telemundo: José Bauz en la narración, Daniel Ángulo e Isabella Echeverri en comentarios y análisis.

Colombia vs. RD Congo se jugará el próximo martes 23 de junio, desde las 9:00 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Akron, en la ciudad de Guadalajara, México.