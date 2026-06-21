Hermana de Miguel Uribe Turbay publicó duro mensaje en plenas elecciones 2026: “Hoy voto por ti”

Mientras Colombia vive la jornada de elecciones presidenciales 2026 para conocer quién gobernará el país durante los próximos cuatro años, una publicación de María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, llamó la atención en redes sociales, pues esta fecha tenía un significado especial para él y para su familia.

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Miguel Uribe Turbay era uno de los líderes políticos que buscaba participar en las elecciones presidenciales de este año. Sin embargo, falleció en agosto de 2025 luego de un atentado del que fue víctima en Bogotá, cuando se encontraba en un espacio público compartiendo con ciudadanos.

Este domingo, mientras los colombianos votan entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella para definir quién llegará a la Presidencia, la hermana de Miguel decidió compartir un mensaje en su cuenta oficial de X.

“Hoy era tu día, Miguel. Trabajaste y te preparaste toda la vida para este momento. Te inspiraste en el legado de nuestros abuelos, en el ejemplo de nuestra mamá, una mártir de la patria, y el profundo amor por Colombia que nos imprimieron generaciones enteras de nuestra familia”, escribió.

En otra parte del texto dejó una de las frases más emotivas de la publicación, en donde dejó ver el dolor que sigue estando presente tras su partida:

“Hoy voto por ti, Miguel. Voto por el futuro de Colombia”, anotó.

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La hermana del político también contó que vivir estas elecciones ha sido difícil para ella porque constantemente piensa en cómo habría sido este proceso si Miguel hubiera estado presente.

“Debo confesar que estas elecciones me han dado especialmente duro. Todo me recuerda a ti. Te imagino recorriendo el país, escuchando a la gente, defendiendo tus ideas con convicción, proponiendo soluciones, abrazando a tus votantes”.

Además, aprovechó para describir cómo recuerda a su hermano y la manera en que veía su relación con el país.

Miguel Uribe Turbay y María Carolina Hoyos Turbay. Foto: Instagram @mcarolinahoyost

“Te imagino como siempre fuiste: cercano, generoso, amoroso, cautivador. Convencido de que Colombia podía ser mejor. Hoy deberías estar aquí. Y aunque nos duele el corazón, también nos llena de orgullo haber sido parte de tu historia, de tu familia, de tu estirpe. Beso al cielo, mi Miguel del amor. Te amamos. Tu familia”.

La publicación recibió cientos de reacciones y comentarios de personas que se unieron al mensaje de recuerdo en medio de una jornada electoral que, para su familia, también representa la ausencia de quien esperaba llegar a este momento como candidato.