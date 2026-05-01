Jhon Viáfara reveló todos los detalles de su estancia en una cárcel de Estados Unidos: “El diablo se paseaba día y noche”

El 19 de marzo de 2019, el hoy exfutbolista Jhon Viafara, quien en 2004 fue campeón de la Copa Conmebol Libertadores con el Once Caldas, fue condenado por narcotráfico tras declararse culpable de conspiración para importar cocaína, hecho por el cual recibió una pena de 135 meses (más de 11 años) de prisión en Texas.

Amigo de Jhon Viáfara destapó fotografía del exfutbolista, preso en Estados Unidos: primera vez desde su condena

Tras ser extraditado en enero del año 2020, en febrero de 2026 se le concedió libertad anticipada por buen comportamiento y cumplimiento de las normas.

De nuevo en Colombia, el ídolo del Once concedió una entrevista en el podcast Chao con gol, en el cual relató sus experiencias en las prisiones de Estados Unidos, su regreso a la libertad, su paso en el fútbol nacional y la actualidad de la Liga BetPlay.

Jhon Viáfara participó en uno de los hitos históricos más importantes del fútbol colombiano en el ámbito de clubes. Foto: www.oncecaldas.com.com

Su estadía en prisión

Viáfara inició la entrevista detallando que, más allá de su tiempo en la cárcel, ese periodo de vida le fue útil para abrir los ojos a ciertas realidades de las que no tenía conocimiento, debido al ahogo que le generaban la fama y el dinero, por lo cual calificó su vida anterior como un “mundo de fantasía”.

Conforme cumplía su condena, el exfutbolista comentó que nunca llegó a sentirse solo. “Gracias a las oraciones de mi familia y de diversas congregaciones, me protegieron durante mi estancia”, relató.

“Yo nunca me sentí solo en las prisiones gracias a eso, porque donde yo estuve, el diablo se paseaba día y noche, lo vi en toda la figura y forma, lo miraba a diario”, concluyó el exjugador.

Jhon Viáfara el día de su captura. Foto: Colprensa - Diego Pineda

Traslado de prisión

En el inicio de su condena, el campeón continental estuvo en una prisión privada de seguridad baja, pero esta terminó cerrando y, al no haber cupos en un centro carcelario del mismo nivel, fue trasladado a una de seguridad media de una unidad privada.

Según su relato, esa fue una de las situaciones que más lo atemorizó en su periodo privado de la libertad, puesto que “se encontró con personas condenadas a cadena perpetua y con un entorno mucho más peligroso”.

En algunos momentos de la estancia en prisión de Jhon Viáfara se filtraron imágenes de su estado de salud. Foto: IG: @carlitosbeja

Sin embargo, fue en ese momento cuando vivió una de las experiencias más impactantes; uno de los presos se acercó y le dijo: “Yo soy cristiano. Hace una semana, Dios me mostró que venías para acá, para esta prisión, para esta celda, para esta unidad. Me dijo que iba a venir una persona como vos, temerosa de Dios, que iba a venir con mucho miedo”.

Viáfara se mostró temeroso e incrédulo, pero la persona le comentó: “¿No me crees? Ven al cuarto". El sujeto le regaló ropa y zapatos de su talla exacta, diciendo que “esa es la talla que Dios me dijo que le tuviera a alguien guardado”.

Víctima de racismo

El exfutbolista también estuvo en una prisión de Wisconsin, al lado de la frontera de Estados Unidos y Canadá, en donde, según su relato, fue víctima de malos tratos, discriminación y racismo.

Adicionalmente, era un lugar donde hizo labores como palear la nieve como parte del programa Primer paso para obtener beneficios de reducción de condena.

Finalmente, Viáfara expresó su agradecimiento con Dios y la gente que lo recuerda, y expresó que gracias a ello puede seguir compartiendo sus conocimientos en el fútbol y la vida.