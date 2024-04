Ola de memes contra Millonarios por derrota en Copa Libertadores: Casale y Gamero protagonistas

“Hemos tratado de que este Millonarios sea visible, que salga a jugar a donde vaya y por momentos lo hemos hecho. Hemos cometido errores que nos han llevado a no sumar los puntos que intentamos tener, pero a veces hay resultado en donde pasan porque cometes errores ”, explicó el estratega samario en rueda de prensa tras el partido en Santiago.

Las redes sociales no perdonaron la derrota azul ante Palestino. Durante toda la noche del jueves fueron publicados infinidad de memes como burla contra los hinchas, jugadores, cuerpo técnico e incluso periodistas que defendían a capa y espada el proceso de Gamero al frente del elenco capitalino.

Lo que hace más preocupante la derrota es que Palestino no había anotado goles en sus dos partidos previos y tenía cero puntos en la tabla de posiciones.

“Hoy tenemos un resultado que no esperábamos, veníamos con ilusión y no se pudo. Con un punto y faltando nueve, es complicado. Posibilidades todavía hay de seguir peleando y la otra es la Sudamericana, no podemos esconder eso desde hoy”, declaró Gamero al respecto de los juegos que faltan en el certamen continental.