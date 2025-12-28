Deportes

Ranking de los equipos más costosos en Liga BetPlay: Millonarios no es top 3 y a Junior lo superan dos históricos

Atlético Nacional es el más costoso, mientras que América de Cali también está en posición de privilegio.

Redacción Deportes
28 de diciembre de 2025, 12:04 p. m.
Ranking de los equipos más costosos en la Liga BetPlay 2025.
Ranking de los equipos más costosos en la Liga BetPlay 2025. Foto: Izq: Colprensa - Jairo Cassiani / Der: Colprensa - Lina Gasca

Con el cierre de la Liga BetPlay 2025, y asomando el 2026, se le puede dar un repaso al ranking de los equipos más costosos de la competencia. Junior de Barranquilla, como vigente campeón, no es el más valioso y Millonarios no alcanza al top tres.

Cabe aclarar que el ranking lo organiza el portal web Transfermarkt, especializado en los valores del mercado en el mundo del fútbol. Además, aún no cuenta en su base de datos con los refuerzos que un par de equipos han hecho hasta ahora. Tiene plantillas organizadas hasta el fin de la Liga BetPlay 2025-ll.

Ranking de los equipos más costosos de la Liga BetPlay

Atlético Nacional lidera con un valor total de mercado de 23.15 millones de euros. Segundo aparece América de Cali con 16.90 millones de euros en su plantilla. El top tres lo cierra Independiente Medellín con 15.93 millones de euros.

  1. Atlético Nacional: 23.15 millones de euros
  2. América de Cali: 16.90 millones de euros
  3. Independiente Medellín: 15.93 millones de euros
  4. Junior de Barranquilla: 15.75 millones de euros
  5. Millonarios: 14.05 millones de euros
  6. Deportes Tolima: 13.60 millones de euros
  7. Once Caldas: 10.90 millones de euros
  8. Independiente Santa Fe: 9.55 millones de euros
  9. Fortaleza CEIF: 8.58 millones de euros
  10. Águilas Doradas: 7.98 millones de euros
  11. Internacional de Bogotá: 7.95 millones de euros
  12. Atlético Bucaramanga: 7.68 millones de euros
  13. Deportivo Cali: 7.45 millones de euros
  14. Deportivo Pereira: 7.13 millones de euros
  15. Envigado F.C.: 6.93 millones de euros
  16. Llaneros FC: 6.00 millones de euros
  17. Alianza FC: 5.98 millones de euros
  18. Deportivo Pasto: 5.78 millones de euros
  19. Unión Magdalena: 5.00 millones de euros
  20. Boyacá Chicó: 3.38 millones de euros

*Envigado y Unión Magdalena descendieron al Torneo BetPlay 2026. Aún no se cuentan los fichajes hechos, hasta ahora, por los equipos.

