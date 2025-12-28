Ranking de los equipos más costosos en Liga BetPlay: Millonarios no es top 3 y a Junior lo superan dos históricos

Con el cierre de la Liga BetPlay 2025, y asomando el 2026, se le puede dar un repaso al ranking de los equipos más costosos de la competencia. Junior de Barranquilla, como vigente campeón, no es el más valioso y Millonarios no alcanza al top tres.

Cabe aclarar que el ranking lo organiza el portal web Transfermarkt, especializado en los valores del mercado en el mundo del fútbol. Además, aún no cuenta en su base de datos con los refuerzos que un par de equipos han hecho hasta ahora. Tiene plantillas organizadas hasta el fin de la Liga BetPlay 2025-ll.

Ranking de los equipos más costosos de la Liga BetPlay

Atlético Nacional lidera con un valor total de mercado de 23.15 millones de euros. Segundo aparece América de Cali con 16.90 millones de euros en su plantilla. El top tres lo cierra Independiente Medellín con 15.93 millones de euros.

Atlético Nacional: 23.15 millones de euros América de Cali: 16.90 millones de euros Independiente Medellín: 15.93 millones de euros Junior de Barranquilla: 15.75 millones de euros Millonarios: 14.05 millones de euros Deportes Tolima: 13.60 millones de euros Once Caldas: 10.90 millones de euros Independiente Santa Fe: 9.55 millones de euros Fortaleza CEIF: 8.58 millones de euros Águilas Doradas: 7.98 millones de euros Internacional de Bogotá: 7.95 millones de euros Atlético Bucaramanga: 7.68 millones de euros Deportivo Cali: 7.45 millones de euros Deportivo Pereira: 7.13 millones de euros Envigado F.C.: 6.93 millones de euros Llaneros FC: 6.00 millones de euros Alianza FC: 5.98 millones de euros Deportivo Pasto: 5.78 millones de euros Unión Magdalena: 5.00 millones de euros Boyacá Chicó: 3.38 millones de euros

*Envigado y Unión Magdalena descendieron al Torneo BetPlay 2026. Aún no se cuentan los fichajes hechos, hasta ahora, por los equipos.

Atlético Nacional, el equipo más costoso de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa: David Jaramillo

Atlético Nacional, el equipo más caro de la Liga BetPlay

En este 2025, Atlético Nacional ganó la Superliga y la Copa BetPlay, llegó a octavos de final en Libertadores y peleó los dos cuadrangulares del año, aunque no llegó a ninguna final. Además de lo deportivo, cierra como el equipo con plantilla más cara del país.

De hecho, está en furor el tema de Marino Hinestroza a Boca Juniors y hasta la prensa argentina ya lo titula como un hecho. Sin embargo, falta confirmación oficial y la expectativa crece cada vez más.

Marino Hinestroza es habitual titular en Atlético Nacional. Foto: Getty Images

En caso de que el traspaso se haga realidad, Atlético Nacional perdería en su plantilla a un futbolista de 4.80 millones de euros. ¿Encontrarle reemplazo? Esa es la difícil tarea que la institución tendría en las próximas semanas.