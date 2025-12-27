Junior tomaría inesperada decisión sobre Carlos Bacca para 2026: razón sorprende a toda la Liga BetPlay

Una información sobre Carlos Bacca y Junior de Barranquilla acabó sacudiendo al FPC. La prensa deportiva nacional afirma que el tiburón no tendría en cuenta a su histórico delantero para 2026, algo que causaría total revuelo.

Cabe aclarar que se trata de un rumor y nada confirmado. Eso sí, agarra por sorpresa a más de uno, debido a la importancia del año venidero en el equipo barranquillero: no solo competencias locales, también Copa Libertadores.

Junior de Barranquilla no inscribiría a Carlos Bacca para la Liga BetPlay 2026-l

Los detalles los dio el periodista Ángel Julio Robledo en el programa La FM Más Fútbol, el pasado 26 de diciembre en horas de la tarde.

“También tengo conocimiento, de acuerdo a las pesquisas que hemos realizado, de que es muy difícil que Carlos Bacca juegue el próximo año con Junior. Son 25 futbolistas que se van a integrar, de acuerdo al reglamento de la Dimayor para el otro año”, arrancó afirmando Ángel Julio.

Luego, añadió: “Están calculando, midiendo la nómina, tratando de ajustarla en los requerimientos del equipo, en cada una de las posiciones, y lo más seguro es que no hay cabida para Carlos Baca y sería algo muy lamentable”.

Además, aclaró que la información podría variar en cualquier momento, pero que hasta ahora ese es el detalle.

🚨BOMBA🚨



📆 Tras su lesión, el delantero Carlos Bacca no sería inscrito por Junior. El conjunto barranquillero perfila a los 25 futbolistas que jugarán para los ‘tiburones’.



@EduardoLuisFut#LaFMMásFútbol #LaFMMásDeporte pic.twitter.com/pjFtXSg8ty — Deportes RCN (@DeportesRCN) December 26, 2025

Carlos Bacca fue baja debido a una lesión en el tendón de Aquiles

El 8 de junio de este 2025, Junior publicó en su web oficial un comunicado donde reveló que Carlos Bacca sufrió una lesión en el tendón de Aquiles. Fue en el entrenamiento de un partido contra Medellín, y lo acabó alejando varios meses de las canchas.

“Carlos Bacca, durante el calentamiento: lesión en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Se inició protocolo de tratamiento para el manejo agudo de esta lesión”, reza en el comunicado oficial de Junior de Barranquilla.

Baca tiene 39 años y es uno de los ídolos de Junior de Barranquilla en el último tiempo. Transfermarkt reporta que la última renovación entre las partes se dio para julio de 2024, aunque se desconoce hasta cuándo iría el vínculo.

Ahora, con esta última información, todo parece indicar que el futuro de Carlos Bacca no estaría en la arenosa.