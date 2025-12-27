Deportes

Junior tomaría inesperada decisión sobre Carlos Bacca para 2026: razón sorprende a toda la Liga BetPlay

Se trata de un rumor, pero el delantero tendría un drástico giro en su futuro de cara al 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
27 de diciembre de 2025, 12:22 p. m.
Versión desde Barranquilla apunta a que Carlos Baca no seguirá en Junior para 2026.
Versión desde Barranquilla apunta a que Carlos Baca no seguirá en Junior para 2026. Foto: Getty Images y montaje de SEMANA.com.

Una información sobre Carlos Bacca y Junior de Barranquilla acabó sacudiendo al FPC. La prensa deportiva nacional afirma que el tiburón no tendría en cuenta a su histórico delantero para 2026, algo que causaría total revuelo.

Cabe aclarar que se trata de un rumor y nada confirmado. Eso sí, agarra por sorpresa a más de uno, debido a la importancia del año venidero en el equipo barranquillero: no solo competencias locales, también Copa Libertadores.

Junior de Barranquilla no inscribiría a Carlos Bacca para la Liga BetPlay 2026-l

Los detalles los dio el periodista Ángel Julio Robledo en el programa La FM Más Fútbol, el pasado 26 de diciembre en horas de la tarde.

“También tengo conocimiento, de acuerdo a las pesquisas que hemos realizado, de que es muy difícil que Carlos Bacca juegue el próximo año con Junior. Son 25 futbolistas que se van a integrar, de acuerdo al reglamento de la Dimayor para el otro año”, arrancó afirmando Ángel Julio.

Deportes

Dan veredicto de Richard Ríos con Benfica que retumba, a horas de acabarse 2025

Deportes

Estos son los 10 jugadores más caros de la Selección Colombia: Luis Díaz lidera y James no aparece

Deportes

Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

Deportes

El puntaje perfecto que le da el medio más importante de Alemania a Luis Díaz: El mejor extremo de la Bundesliga

Deportes

Más salidas en Independiente Medellín, además de Washington Aguerre: goleador se iría al Tolima

Deportes

Escándalo sacude la liga de Jhon Durán y Dávinson Sánchez: 14 jugadores detenidos en Turquía por problema de apuestas

Deportes

¿Qué canal pasa el Liverpool vs. Wolverhampton por Premier League? Jhon Arias en acción

Deportes

Revelan estado real del negocio entre Luis Muriel y Junior: en Barranquilla sacan todo a la luz

Deportes

Junior perdería dinero por la venta de José Enamorado: otro equipo colombiano reclama su tajada

Deportes

Este es el multimillonario sueldo que gana Luis Fernando Muriel: Junior conoció la cifra

Luego, añadió: “Están calculando, midiendo la nómina, tratando de ajustarla en los requerimientos del equipo, en cada una de las posiciones, y lo más seguro es que no hay cabida para Carlos Baca y sería algo muy lamentable”.

Además, aclaró que la información podría variar en cualquier momento, pero que hasta ahora ese es el detalle.

Carlos Bacca fue baja debido a una lesión en el tendón de Aquiles

El 8 de junio de este 2025, Junior publicó en su web oficial un comunicado donde reveló que Carlos Bacca sufrió una lesión en el tendón de Aquiles. Fue en el entrenamiento de un partido contra Medellín, y lo acabó alejando varios meses de las canchas.

“Carlos Bacca, durante el calentamiento: lesión en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Se inició protocolo de tratamiento para el manejo agudo de esta lesión”, reza en el comunicado oficial de Junior de Barranquilla.

Baca tiene 39 años y es uno de los ídolos de Junior de Barranquilla en el último tiempo. Transfermarkt reporta que la última renovación entre las partes se dio para julio de 2024, aunque se desconoce hasta cuándo iría el vínculo.

Ahora, con esta última información, todo parece indicar que el futuro de Carlos Bacca no estaría en la arenosa.

Mas de Deportes

Richard Ríos culmina un 2025 favorable con Benfica, tras su paso desde Palmeiras de Brasil

Dan veredicto de Richard Ríos con Benfica que retumba, a horas de acabarse 2025

Versión desde Barranquilla apunta a que Carlos Baca no seguirá en Junior para 2026.

Junior tomaría inesperada decisión sobre Carlos Bacca para 2026: razón sorprende a toda la Liga BetPlay

Luis Díaz lidera el listado con 38 millones de diferencia sobre el segundo.

Estos son los 10 jugadores más caros de la Selección Colombia: Luis Díaz lidera y James no aparece

Brandon Aubrey

Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

Luis Díaz celebra uno de los goles contra el PSG. AFP.

El puntaje perfecto que le da el medio más importante de Alemania a Luis Díaz: El mejor extremo de la Bundesliga

Nómina del Deportivo Independiente Medellín en 2025-ll.

Más salidas en Independiente Medellín, además de Washington Aguerre: goleador se iría al Tolima

Jhon Durán y Dávinson Sánchez.

Escándalo sacude la liga de Jhon Durán y Dávinson Sánchez: 14 jugadores detenidos en Turquía por problema de apuestas

Liverpool vs. Wolverhampton por Premier League.

¿Qué canal pasa el Liverpool vs. Wolverhampton por Premier League? Jhon Arias en acción

Néstor Lorenzo recibió reconocimiento antes del cierre del 2025.

Espaldarazo internacional a Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: lo premian en destacado ranking

Marino Hinestroza, jugador de Nacional / Fabián Vargas con Román Riquelme.

Ídolo de Boca Juniors se pronunció y le dio la clave a Marino Hinestroza para triunfar en Boca: “Jugador distinto”

Noticias Destacadas