Impactante comunicado del América de Cali que anuncia el regreso de un ídolo: “Tiene lista su armadura”

Días de movimientos y anuncios en América de Cali en el mercado de pases. El club vallecaucano comenzó el año 2026 con algunas novedades en lo que tiene que ver con la confección de la nómina que tendrá el técnico David González, en una temporada decisiva donde el título de Liga y una digan presentación en la Copa Sudamericana son la prioridad.

En medio de algunos rumores, se conoce la oficialidad de algunos temas como la salida de Jean Pestaña tras no lograr un acuerdo para seguir en el club y lo más probable es que firme como nuevo central del Junior de Barranquilla. Asimismo, avanza el rumor de Cristian Barrios también al equipo ‘Tiburón’ y el reemplazo de Pestaña en Cascajal, Marlon Torres, desde Deportes Tolima.

Por otra parte, se suman las salidas de Luis Paz, quien se retira de las canchas; Andrés Felipe Roa seguirá su carrera en el Once Caldas y Luis Ramos vuelve a su país natal para reforzar al Alianza Lima. Mientras que en las altas el portero Jean Fernández está listo y comenzará pretemporada, así como Yeison Guzmán, el mencionado Marlon Torres y se ultiman detalles con el delantero José Neris.

👹✍️ Con su talento, carácter y amplio recorrido en el fútbol europeo, Darwin Machís ya está listo para defender los colores de la Pasión de un Pueblo. 🇦🇹 pic.twitter.com/Unbj1mRrsO — América de Cali (@AmericadeCali) January 3, 2026

América también anunció al venezolano Darwin Machís y minutos después se conoció un fichaje que nadie tenía en sus planes y que regresa luego de ser campeón y dejar una gran huella en el club vallecaucano. Proveniente de Llaneros de Villavicencio, ya fue oficializado y su presencia espera que marque diferencia en un año fundamental donde el título de Liga Colombiana es la máxima prioridad.

“El dueño de la zona 14 está de regreso”

En las redes sociales, América oficializó a Carlos Sierra, un viejo conocido por la hinchada que fue bicampeón con la institución y dejó las puertas abiertas. El volante es considerado un ídolo del club y es parte del sentido de pertenencia.

🇦🇹 Nuestro mediocampo se refuerza con jerarquía y sentido de pertenencia. ¡Éxitos en esta etapa, campeón! 🔥 pic.twitter.com/Z3WaSL3pZ1 — América de Cali (@AmericadeCali) January 4, 2026

“¡El dueño de la Zona 14 está de regreso! Carlos Sierra vuelve a vestir la camiseta donde fue campeón... Donde fue feliz. Ya tiene lista su armadura de batalla para 2026. ¡Vamos, soldado!”, dice América en las redes sociales.

Carlos Sierra vuelve al América. Foto: Oficial América de Cali

Sierra fue protagonista en 2019 y 2020 del mejor momento de América en la Liga Colombiana tras el ascenso a la A, pues logró un bicampeonato siendo titular y considerado uno de los mejores volantes del fútbol colombiano en ese momento.

Jugadores del América campeón del 2019. Foto: Colprensa

Fue transferido en el 2021 a Deportes Tolima donde también fue campeón y pasó a Junior de Barranquilla y allí alzó la corona de 2023. Durante el 2025 estuvo en Llaneros y en 2024 defendió los colores de la Universidad Central de Venezuela.