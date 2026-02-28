Deportes

Revolcón en el fútbol: aprueban nuevas reglas para evitar la pérdida de tiempo y se estrenarán en el Mundial 2026

Los cambios están relacionados con el VAR, los saques de banda, los cambios de jugador, entre otras cosas.

Redacción Deportes
28 de febrero de 2026, 12:19 p. m.
Todavía se está estudiando la implementación de otras nuevas reglas en este deporte.
Foto: Getty Images

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, será la prueba de fuego para las nuevas reglas que se implementarán en el fútbol y que tienen como objetivo minimizar las pérdidas de tiempo durante los saques de puerta o de banda o fingiendo lesiones.

El anuncio lo realizó este sábado, 28 de febrero, la IFAB, el organismo garante de las reglas del fútbol.

Una de ellas consiste en sancionar a un jugador que retrase “deliberadamente” un saque de banda (se concederá el balón al rival) o un saque de puerta (se dará un córner al equipo contrario).

Ahora los jugadores tendrán que poner el balón en juego más rápido durante los saques de banda.
Foto: DeFodi Images via Getty Images

Concretamente, si el árbitro considera que un jugador trata de perder tiempo en alguna de esas situaciones, iniciará “una cuenta atrás visual de cinco segundos” al término de la cual se aplicará la sanción.

Esta regla ya se aplica actualmente cuando un portero retiene el balón con las manos durante demasiado tiempo.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial en Champions League: estos clasificarían a cuartos de final

Otra medida anunciada, esta vez para limitar las simulaciones de lesión: si el cuerpo médico entra al campo para asistir a un jugador, este debe salir del terreno de juego y no puede regresar hasta un minuto después de la reanudación del encuentro.

Por último, un jugador sustituido dispone de diez segundos para abandonar el terreno de juego desde el momento en que el árbitro asistente anuncia el cambio. En caso contrario, su sustituto debe esperar un minuto en la banda y luego aguardar la siguiente interrupción del juego para entrar.

El objetivo de estas medidas es “dinamizar el ritmo de los partidos y limitar la pérdida de tiempo”, según un comunicado publicado por la instancia al término de la asamblea general anual de la IFAB.

El VAR ahora podrá intervenir cuando se saque una segunda tarjeta amarilla.
Foto: Getty Images

Se amplía el uso del VAR

El organismo también ha ampliado las posibilidades de recurrir al videoarbitraje (VAR), especialmente cuando exista duda tras una segunda tarjeta amarilla mostrada a un mismo jugador, o después de un córner polémico.

Por último, la IFAB anunció un periodo de reflexión para saber cómo reaccionar ante dos hechos ocurridos recientemente: cuando los jugadores “deciden unilateralmente abandonar el terreno de juego” para protestar contra una decisión arbitral, y cuando “los jugadores se tapan la boca” durante una disputa verbal.

Argentina confirma otra baja por lesión para el Mundial 2026: “Se rompió los ligamentos”

El primer incidente se produjo durante la última final de la Copa de África de Naciones entre Senegal y Marruecos, en enero.

El segundo, más reciente, en la ida de una eliminatoria de la Liga de Campeones la semana pasada.

El delantero del Real Madrid, Vinícius Junior, denunció que el jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, lo llamó “mono”, pero el argentino se tapó la boca con la camiseta, por lo que no se tienen imágenes del supuesto insulto racista.

La UEFA, no obstante, suspendió cautelarmente a Prestianni, que no pudo jugar la vuelta el pasado miércoles en Madrid, donde su equipo fue eliminado.

