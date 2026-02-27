Deportes

Argentina confirma otra baja por lesión para el Mundial 2026: “Se rompió los ligamentos”

Fue campeón de Copa América contra la Selección Colombia y no podrá asistir a la Copa del Mundo tras lesionarse en pleno entrenamiento.



27 de febrero de 2026, 11:48 a. m.
Se le reducen las opciones al cuerpo técnico de Lionel Scaloni para el Mundial
Se le reducen las opciones al cuerpo técnico de Lionel Scaloni para el Mundial Foto: Getty Images

Argentina acaba de confirmar su segunda baja para el Mundial 2026. En enero se conoció la lesión de Juan Foyth con Villarreal y este viernes se añadió a la lista de ausencias al mediocampista Valentin Carboni.

Según la información de la prensa argentina, “Carboni se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha”.

Anuncio oficial de la presidenta de México por realización del Mundial 2026 retumba en Colombia

La lesión no se produjo durante un partido de competencia oficial, sino en el entrenamiento de Racing Club. “Tendrá entre 6 y 8 meses de recuperación”, añaden desde el sur del continente.

Valentín Carboni fue campeón de la Copa América 2024 y asistió a algunos amistosos cuando estaba jugando en el Inter de Milán. En esa experiencia por el fútbol italiano ya había sufrido una lesión de ligamento cruzado que le impidió seguir siendo convocado por Lionel Scaloni.

El mediocampista de 20 años regresó esta temporada a su país para jugar con Racing Club y estaba recuperando su nivel futbolístico, pero este nuevo problema de rodilla le pone freno a su carrera, justo cuando regresaba a la lista de posibles convocados a la Copa del Mundo.

Lo curioso de este caso es que Valentín Carboni estuvo convocado para el partido del jueves contra Independiente Rivadavia (1-1) y no había señales de problemas físicos.

Con solo 20 años ya ha sufrido dos lesiones de ligamento cruzado, mal síntoma para una carrera como futbolista profesional.

La esperanza de los hinchas de Racing Club es que se recupere y logre volver antes de final de año, teniendo en cuenta que su contrato de préstamo va hasta diciembre de 2026.

Lanús da Maracanazo a Flamengo y se queda con la Recopa Sudamericana; histórico partido

Luego de eso tendrá que regresar al Inter de Milán para definir su futuro. Este regreso al fútbol argentino estaba pensado como una forma de relanzar su carrera; sin embargo, la lesión significa un balde de agua fría para los objetivos trazados.

Al ser una baja de varios meses, Racing Club tendrá la posibilidad de salir al mercado de fichajes y conseguir otro jugador para la línea de volantes con el permiso de la AFA.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 9: Valentin Carboni #21 of Argentina warms-up before the Copa America 2024 semifinal match between Argentina and Canada at MetLife Stadium on July 9, 2024 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images)
Valentín Carboni en la Copa América 2024 Foto: Getty Images

¿Cómo se lesionó Valentín Carboni?

El diario Olé contó detalles de lo sucedido en el entrenamiento de este viernes, teniendo en cuenta que muchos jugadores estaban haciendo trabajo de recuperación por haber jugado el jueves en la noche contra Rivadavia.

“Mientras los titulares hacían trabajos regenerativos, los que no habían sumado minutos antes hacían un poco de fútbol. Todo se desarrollaba con normalidad hasta que un movimiento en falso y los gritos de dolor obligaron a parar la práctica. Era Valentín Carboni el que estaba en el césped con claros gestos de que algo grave había pasado en su rodilla derecha”, informó el medio argentino.

Carboni encendió las alarmas inmediatamente. “El cuerpo médico decidió el traslado a una clínica privada para hacer los estudios correspondientes. Y las noticias no son para nada alentadoras. A pesar de que desde Racing todavía no compartieron el parte médico, ya saben que lo del jugador del Inter es grave”, finalizó Olé.

