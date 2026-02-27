Fueron sorteados durante este viernes los cruces de octavos de final de la Champions League 2025/2026, dejando como el cruce más atractivo el que llevarán a cabo Real Madrid y Manchester City.

Hay otros partidos que también llaman la atención, pero ese en particular es uno que acapara todas las miradas por ser considerado una ‘final anticipada’.

Real Madrid vs. Manchester City se volverá a dar en Champions League. Foto: AFP

Para Colombia también será importante ver lo que pasará con los representantes nacionales que aún están con vida. Luis Díaz defenderá los intereses de Bayern Múnich, mientras que Luis Javier Suárez los de Sporting de Lisboa.

Ante la repercusión mundial que tiene la máxima competencia de clubes en el mundo, ya se empieza a ‘apostar’ por cuáles serán los oncenos que pasarán a la siguiente instancia.

¿Cuántas veces seguidas ha jugado Real Madrid vs. Manchester City? El dato ya genera polémica

Para intentar hacer un pronóstico a unos cuantos días de que se juegue la ida, se le consultó a la Inteligencia Artificial y esta arrojó un pronóstico llamativo que da una cierta luz de lo que pasará.

Según lo analizado por la herramienta, cinco llaves tendrían una resolución “sencilla”. De esos cruces, el de mayor importancia vería caer al Real Madrid en una fase tempranera.

Listado los clasificados según la IA:

Liverpool

Arsenal

Manchester City

Bayern Múnich

Barcelona

Trofeo de la Champions League Foto: PA Images via Getty Images

Ahora bien, de tres cruces la IA no se atreve a dar un veredicto final por cuestiones específicas en su análisis:

PSG o Chelsea → cofre reñido; decide un detalle

Tottenham sobre Atl. Madrid → posible sorpresa

Sporting CP sobre Bodø/Glimt → ligera ventaja para Sporting

Será cuestión de esperar para que la ida se juegue entre el 10 y 11 de marzo y la vuelta el 17 y 18 del mismo mes para saber cuáles equipos siguen con vida rumbo a la final que en esta campaña se jugará en Budapest, capital de Hungría.

Es oficial: definidos los ocho clasificados desde playoffs a octavos de Champions League

Así se jugarán los octavos de la UCL

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)

Bodo/Glimt (NOR) - Sporting (POR)

Paris Saint-Germain (FRA) - Chelsea (ENG)

Newcastle United (ENG) - Barcelona (ESP)

Galatasaray (TUR) - Liverpool (ENG)

Atlético de Madrid (ESP) - Tottenham Hotspur (ENG)

Atalanta (ITA) - Bayern Munich (GER)

Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ENG)

En cuanto a la hora en la que se desarrollarán los partidos y las fechas, se prevé que en Colombia estén dividos en dos turnos: uno sobre las 12:45 p.m. y el otro a las 3:00 p.m.

Para Colombia, la transmisión oficial de las llaves será a través de la señal habitual de ESPN, canal que cuenta con los derechos para Sudamérica de la máxima competencia de clubes del mundo. También habrá transmisión por la plataforma Star+.