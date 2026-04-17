El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció este viernes, 17 de abril, una millonaria recompensa por los ladrones que se llevaron dos volquetas, y una moto de un contratista dedicado a la pavimentación de vías en el municipio de Támesis.

Parranda vallenata en la cárcel de Itagüí: Procuraduría revocó sanción a once funcionarios del Inpec

Los delincuentes, en su paso, le quitaron la vida a un trabajador de una finca en la que se establecieron los contratistas a cargo de las obras.

Este es un destino imperdible en el departamento de Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

La víctima fue identificada como Yamid Augusto Soto, de 47 años.

“Antioqueños, en zona rural de Támesis, se presentó un homicidio y robo de tres vehículos.El Gobierno de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que nos permita dar con el paradero de los responsables del homicidio de Yamid Augusto Soto, de 47 años y el robo de dos volquetas de servicio público y una motocicleta, propiedad de la víctima. La Fuerza Pública dispuso de todas sus capacidades para capturar a estos bandidos”, dijo el gobernador.

Juan Pablo Pérez, alcalde de Támesis, dijo que han revisado cámaras de seguridad para verificar hacia dónde fueron llevados los vehículos hurtados.

“Hay un reporte de que desconectaron los GPS el día de ayer, a eso de las nueve de la noche, y tenemos un reporte de cámaras que mostraron que las volquetas iban en dirección a la doble calzada. Esta finca y este sector están muy cercanos a las vías 4G, la Doble Calzada, y tenemos ya reportes y videos del seguimiento”, le dijo el mandatario local a Caracol Radio.

Hallan restos óseos de una persona en una calle del barrio Antonio Nariño, en la comuna 13 de Medellín: esto se sabe

El alcalde también señaló que la empresa de la víctima del hurto de las dos volquetas y la moto no había denunciado amenazas ni extorsiones.

Por ahora, las indagaciones avanzan para determinar lo sucedido y, con la recompensa ofrecida por el gobernador de Antioquia, lograr dar con los responsables tanto del hurto como del asesinato.

Cierres viales en Medellín este fin de semana: concierto de Grupo Firme y carrera afectarán la movilidad