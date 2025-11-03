Tras muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, piden a la Alcaldía de Bogotá verificar normas del bar Before Club

Un sitio de rumba en Chapinero, Bogotá, que aparece en el informe de Policía por la muerte del estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno, es epicentro de cuestionamientos.

El lugar, propiedad de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, queda a cinco cuadras del sitio donde se presentó la riña que terminó con la vida del estudiante.

Una de las personas que hace el cuestionamiento es la concejal de Bogotá Sandra Forero, quien le pidió a la Alcaldía de Bogotá verificar si ese establecimiento, de nombre Before Club, de donde salió Jaime Esteban Moreno antes de recibir la brutal golpiza, cumple las normas de funcionamiento:

“Sobre el bar Before Club, de donde salió el joven Jaime Esteban Moreno: ¿cuántas veces se le ha hecho IVC (Inspección, Vigilancia y Control) desde su apertura a la fecha?

Solicito a la Secretaría de Gobierno de Bogotá se realice IVC inmediatamente y verifique que cumple con las normas de ruido, horas de cierre, etc.

Y al ministro del Trabajo, una verificación del estado de sus empleados y sus afiliaciones a seguridad social”.

Sobre el bar BEFORE CLUB, de donde salió el joven Jaime Esteban Moreno: cuántas veces se les ha hecho IVC desde su apertura a la fecha?

Solicito a la @GobiernoBTA se realice IVC inmediatamente y verifiquen que cumple con las normas de ruido, horas de cierre, etc? Y al… https://t.co/aV7XkkMF3N — Sandra Forero Ramírez (@Sandra_ForeroR) November 3, 2025

SEMANA intentó comunicarse con la representante vía teléfono y vía WhatsApp, pero ni las llamadas ni los mensajes fueron contestados.

Sin embargo, la congresista habló con el diario El Tiempo, medio al que le dijo que su establecimiento no fue el lugar en el que se presentó la fatal pelea y que ella aún no tiene confirmado que los protagonistas hayan estado en ese lugar.

Además, se solidarizó con la familia del estudiante muerto. “Nos solidarizamos completamente con la familia de Jaime Esteban. Lamentamos lo sucedido”, citó ese diario.

También indicó que aún no entrega las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento porque oficialmente no le han sido solicitadas.

Jaime Esteban murió producto de una golpiza en la madrugada del 31 de octubre, después de haber participado en una fiesta de Halloween la noche del 30.

Por su muerte, fue detenido otro estudiante de Los Andes, Juan Carlos Suárez Ortiz, quien permanece detenido mientras se define su imputación de cargos y si solicitan medida de aseguramiento.

Dos mujeres que fueron detenidas junto a él quedaron en libertad, pues la Fiscalía no encontró pruebas que las vincule directamente al crimen, y una persona más está siendo investigada.

El caso hizo recordar la muerte de Luis Andrés Colmenares, asesinado a golpes el 31 de octubre de 2010 en Bogotá.