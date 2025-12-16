Dos salidas en importante equipo de la NFL tras su desastrosa campaña; está eliminado faltando tres semanas de la temporada regular

Nueva York Jets lleva una temporada desastrosa este 2025, el equipo citadino es el último de la división AFC Este y en la conferencia nacional solamente supera a Las Vegas Raiders y Tennessee Titans. En la semana 15, que es la última que se ha jugado, logró apenas su tercera victoria en la temporada.

Desde la mañana del martes, 16 de diciembre de 2025, se ha anticipado la salida de Allen Lazard. Por medio de la agencia de prensa Associated Press (AP), el medio Pro Football Talk ha afirmado que esta salida se da por iniciativa propia del jugador, a pesar de restarle 2 años de contrato.

A través de la cuenta oficial del equipo en la red social X se ha anunciado la terminación de contrato con el jugador Lazard, sin embargo, lo hizo de la mano con el anuncio de la liberación del quaterback Adrián Martínez, del equipo de prácticas, pero también la firma de Ochaun Mathis.

We've released WR Allen Lazard.



We also signed LB Ochaun Mathis to the practice squad and released QB Adrian Martinez from the practice squad.



📰: https://t.co/7JVGgaaM5W pic.twitter.com/ZAvef8x92B — New York Jets (@nyjets) December 16, 2025

Allen Lazard firmó con Los Jets en 2023 por 4 años y un salario de 11 millones de dólares por temporada, sin embargo, en abril de 2025, según ESPN, fue recortado su salario a 2.25 millones de dólares cada año.

En el momento que se realizó el movimiento, fue uno de los más resonados. Lazard llegó como agente libre, tras su desvinculación con Los Packers a final de temporada en 2022.

Paso de Allen Lazard en Los Jets

Tras su vinculación en marzo de 2023, jugó 35 partidos oficiales con Los Jets. El estadounidense venía de estar presente en 36 partidos, de los cuales fue titular en 24 oportunidades, con los Green Bay Packers.

En el último año, Lazard registró 10 recepciones para 70 yardas y tan solo 1 touchdown. En total, el jugador estadounidense registró 70 recepciones para 911 yardas y 8 touchdowns. No estuvo a la altura de lo que se esperaba, ya que en su anterior equipo, Green Bay, el quarterback tuvo un promedio por temporada de 33 recepciones para 447 yardas y 5 tochdowns.

El mariscal Adrián Martínez también salió del equipo

Adrian Martínez también sale de Nueva York Jets. | Foto: Getty Images

El quaterback de los New York Jets también ha sido liberado por parte del equipo citadino; estuvo en el conjunto desde el 10 de diciembre de 2025, cuando se unió al equipo de prácticas, este sería su segundo paso en Los Jets, ya que estuvo también en 2024, cuando fue incluido en junio, despedido en agosto del equipo definitivo, pero incorporado al equipo de prácticas, estando en el equipo desde el 6 de enero de 2025, hasta el 24 de agosto.