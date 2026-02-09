Kenneth Walker III fue nombrado ‘Jugador más valioso del Super Bowl’: rompió un récord de 28 años

Luego de que Seattle Seahawks fuera el ganador del Super Bowl LX, se definió quién sería el ganador del mejor jugador de la temporada en la NFL. Este es uno de los principales galardones que puede llegar a tener un jugador de fútbol americano.

Este último partido de la temporada fue clave para que Kenneth Walker III fuera elegido como el mejor de toda la NFL. El corredor del equipo campeón fue clave para lograr que su escuadra lograra el anhelado título del Super Bowl.

En la ceremonia posterior al partido del año, Walker declaró: “Es un sueño hecho realidad, porque mucha gente juega toda su carrera y nunca llega tan lejos. Así que es una bendición. Agradezco al entrenador Macdonald y al equipo por mantenernos unidos”.

Esta es la primera temporada completa de Mike Macdonald y lograr esta hazaña es todo un récord para el joven entrenador.

Según Walker, la unión de su equipo fue clave y Macdonald fue el principal artífice de ello: “Es genial esta sensación porque atravesamos muchas adversidades durante toda la temporada, pero nos mantuvimos unidos. Esa adversidad demostró quiénes éramos como equipo. Tenemos una gran hermandad y eso nos llevó al campeonato”.

Kenneth Walker III celebra su premio con Sam Darnold. Foto: Getty Images

Por su parte, el MVP de la liga logró aportar a su equipo 135 yardas por acarreo que fueron claves para superar a New England Patriots.

Aunque la defensa cargó a Seattle durante gran parte de la postemporada, Walker fue una vez más el motor de la ofensiva al correr para 135 yardas y sumar 26 por recepción, logrando su tercer juego consecutivo de 100 yardas desde la línea de golpeo en la postemporada.

Desde hace 28 años no ganaba este trofeo un corredor; el último en hacerlo es Terrell Davis. Walker elevó su nivel de juego después de que Zach Charbonnet, su rival de posición, sufriera una lesión de rodilla que puso fin a su temporada.

Datos de Kenneth Walker III

El corredor de 25 años está en el último año de su contrato de novato y está programado para convertirse en agente libre en 2026. Gracias a su actuación en los playoffs, Walker está por recibir un aumento salarial significativo.

Walker acumuló 413 yardas desde la línea de golpeo en las tres victorias de Seattle en esta postemporada. Se convirtió en el primer jugador en superar las 100 yardas desde la línea de golpeo en cada juego de playoffs para un campeón del Super Bowl desde que Terrell Davis lo hizo en temporadas consecutivas en 1997-98 para los Broncos.

Super Bowl LX en Santa Clara, California. Foto: Getty Images

Walker promedió menos de 15 toques desde la línea de golpeo por juego en la temporada regular, cuando logró su primera temporada de 1.000 yardas por tierra desde su año de novato.