Excompañero de Tom Brady es extraditado a EE. UU. por intento de asesinato

El exjugador era buscado desde hace meses y su paradero era toda una incógnita.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

7 de noviembre de 2025, 2:56 a. m.
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JANUARY 02: Antonio Brown #81 of the Tampa Bay Buccaneers warms up prior to the game against the New York Jets at MetLife Stadium on January 02, 2022 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Elsa/Getty Images)
Antonio Brown. (Foto de Elsa/Getty Images) | Foto: Getty Images

El controvertido Antonio Brown, siete veces All-Star de la liga de football americano (NFL), fue arrestado en Dubai y extraditado a Estados Unidos para afrontar cargos de intento de asesinato, informaron este jueves 6 de noviembre las autoridades locales.

Brown, de 37 años, es acusado de abrir fuego durante un evento de boxeo amateur en Miami (Florida) el pasado 16 de mayo.

En la orden de arresto emitida en junio se indica que varios testigos vieron al estadounidense disparar tras un altercado físico con otro hombre, aparentemente usando una pistola que tomó de un guardia de seguridad.

En un mensaje en X, Brown alegó haber sido atacado “por múltiples individuos” que intentaron robarle sus joyas y causarle “daño físico”. No se entregó a la policía tras la orden de arresto afirmando que estaba “fuera del país”.

Este jueves, el departamento de policía de Miami reportó que Brown fue “localizado en Dubái y detenido”.

“Desde entonces, Brown ha sido extraditado al condado de Essex (Nueva Jersey)” a la espera de ser trasladado a la cárcel del condado de Miami-Dade, dijo la policía en un comunicado.

Contexto: Muere estrella de la NFL en extrañas circunstancias: Estados Unidos está de luto

El exreceptor, ganador del Super Bowl en 2021 con los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, ha protagonizado una larga lista de polémicas dentro y fuera de las canchas.

En uno de esos episodios, en 2019 fue acusado de agresión sexual por una exentrenadora en una demanda civil que terminó en un acuerdo entre ambos dos años después.

La carrera de Brown en la NFL, que disputó principalmente con el uniforme de los Pittsburgh Steelers, llegó a su fin en 2022 después de que se quitara su camiseta y abandonara el campo en pleno partido de los Buccaneers ante los New York Jets.

Contexto: NFL en llamas: así será la segunda semana tras los interesantes juegos de la primera jornada

La carrera de Antonio Brown estuvo repleta de escándalos desde sus inicios, puesto fantasmas lo persiguen inclusive desde su etapa universitaria. Debido a que cuando formaba parte del equipo de la Universidad Central de Michigan conoció a la que sería una de sus entrenadoras en el futuro y terminaría envuelto en un fuerte escándalo.

Finalmente, en el año 2019 se dio a conocer que dos años atrás el receptor agredió sexualmente a Britney Taylor, quien presentó una demanda federal en su contra y por dichas acciones terminó perdiendo su millonario contrato con New England Patriots.

*Realizado con información de AFP*

