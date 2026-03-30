Pedro Sánchez desafía a Trump: cerró su espacio aéreo a aviones de EE. UU. implicados en la guerra de Irán

España no permitirá usar su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que participan en la guerra de Irán; así lo dijo este lunes, 30 de marzo, la ministra de Defensa del Gobierno de Pedro Sánchez, Margarita Robles.

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El gobernante español ha mostrado su oposición frontal al conflicto, lo que le ha valido roces con el presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con cortar toda relación comercial con España.

“Ni se autorizan las bases y, por supuesto, tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán”, dijo Robles, en declaraciones transmitidas a la AFP por su ministerio, que confirman una información adelantada por El País.

Un F-35C de la Armada de los Estados Unidos participa en el Pacific Air Show el 29 de septiembre de 2023 en HUNTINGTON BEACH, CA. (Foto de Nick Ut/Getty Images) Foto: Getty Images

“No vamos a autorizar desde el principio, lo hemos dicho, la utilización de las bases de Morón y Rota para ningún acto relativo a la guerra de Irán”, insistió Robles, mencionando las dos bases militares conjuntas hispano-estadounidenses situadas en el sur de España.

“Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente” esa decisión “al Ejército americano y a las fuerzas americanas”, añadió la ministra, que describió la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel como “profundamente ilegal y profundamente injusta”.

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Según El País, el Ejército estadounidense puede seguir utilizando las bases para los usos previstos en el convenio bilateral, como el de asistir a las tropas estadounidenses en Europa.

El diario explica que la negativa española complica las operaciones de Estados Unidos, cuyos bombarderos tienen que salir de más lejos y alterar la cantidad de queroseno y bombas que llevan.

Pedro Sánchez y Donald Trump Foto: Getty Images

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha calificado este lunes de “improvisada” la decisión del Gobierno de cerrar el espacio aéreo y criticó que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no informase de este asunto durante su comparecencia el pasado miércoles ante el Pleno del Congreso.

Con esta restricción, España no solo prohíbe el uso de las bases militares de Rota y Morón, sino también que aviones vinculados a la ofensiva contra Irán puedan volar por el espacio aéreo español.

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En una rueda de prensa en el Senado, García ha señalado que el presidente del Gobierno y sus ministros han dado “mensajes contradictorios” con este asunto, remitiéndose a declaraciones de la titular de Defensa, Margarita Robles.

“Yo creo que es una hipocresía, una más. Hemos visto cómo incluso la ministra de Defensa decía que se estaban cumpliendo los convenios y hemos visto cómo han salido fragatas”, dijo, en alusión a la fragata Cristóbal Colón que partió a Chipre tras el ataque de Irán.

Esta fotografía sin fecha, publicada el 5 de marzo de 2026, muestra la fragata española Cristóbal Colón navegando en el mar. Foto: AFP

Según ella, “parece” que el envío de esa fragata y “los aviones que han estado circulando” evidencian que “la pancarta de Sánchez del ‘No a la guerra’ es de pacotilla”, refiriéndose a que es falso.

Con información de AFP y Europa Press*