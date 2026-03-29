Trump dice que Irán ya tuvo un “cambio de régimen” y que dejará pasar 20 petroleros por Ormuz

El presidente Donald Trump afirmó el domingo que la guerra entre Estados Unidos e Israel había logrado un cambio de régimen en Irán, y aseguró que “cerraría un acuerdo” con los iraníes.

Donald Trump bromeó con cambiar el nombre del estrecho de Ormuz y su “confusión” se hizo viral

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro… pero ya hemos tenido un cambio de régimen”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, al destacar el número de dirigentes iraníes muertos en la guerra de un mes.

“Estamos tratando con personas distintas a cualquiera con las que se haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen”, dijo Trump.

El presidente de Estados Unidos dijo que negoció con Irán el paso inminente de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz, cuya parálisis desde el inicio de la guerra en Medio Oriente disparó el precio del oro negro.

“Nos han dado, por respeto creo, 20 barcos petroleros, grandes, muy grandes barcos petroleros que van a pasar por el estrecho de Ormuz, y eso empieza mañana por la mañana, durante los próximos días”, aseguró el presidente estadounidense a los periodistas.

🇺🇸🇮🇷 Trump declared that the U.S. has already achieved regime change in Iran, without even trying.



He says the original evil regime is gone, the second one is dead, and the third group now in charge is “much more reasonable.”



“We have it automatically.”



Source: White House https://t.co/dBNZBpxKSi pic.twitter.com/XihEMk5gn3 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 30, 2026

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