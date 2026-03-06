Mundo

España envía la fragata “Cristóbal Colón” a Chipre para integrarla en operativo conjunto de defensa contra la guerra

Otros países europeos como Francia o Reino Unido también han aumentado su presencia militar en la región de Oriente Medio.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Cristian Mauricio Patiño Silva

Cristian Mauricio Patiño Silva

6 de marzo de 2026, 10:22 a. m.
La Cristóbal Colón (F-105)​​ es una fragata de la Armada Española perteneciente a la clase Álvaro de Bazán.
La Cristóbal Colón (F-105)​​ es una fragata de la Armada Española perteneciente a la clase Álvaro de Bazán. Foto: Getty Images

El Ministerio de Defensa de España anunció el jueves el envío de la fragata Cristóbal Colón (F-105) a Chipre para labores de “protección y defensa aérea”, en medio de una creciente polémica con Estados Unidos por la guerra contra Irán, que Madrid considera ilegal.

Según el comunicado del ministerio, la fragata tendrá como misión realizar tareas de “protección y defensa aérea” y apoyar en “cualquier evacuación de personal civil”. El despliegue se produce además pocos días después de que la base militar británica de RAF Akrotiri, situada en Chipre, fuera alcanzada por un dron el pasado domingo.

Chipre es miembro de la Unión Europea, aunque no forma parte de la OTAN. La fragata española se sumará a los refuerzos que Francia, Grecia, Italia y el Reino Unido planean enviar a la isla del Mediterráneo oriental.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este viernes el despliegue de la fragata durante una rueda de prensa celebrada con motivo de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa.

Mundo

Aerolínea United Airlines sancionará a pasajeros por no usar auriculares durante el vuelo

Mundo

Donald Trump se enfila contra Cuba y asegura que “tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo”

Mundo

Quién es Markwayne Mullin, el aliado de Trump elegido para reemplazar a Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional

Mundo

ICE detiene a periodista colombiana que había solicitado asilo político en Estados Unidos

Mundo

Cuba confirma la muerte de uno de los heridos tras el incidente con una lancha de Estados Unidos

Mundo

Irán advierte a Estados Unidos que “está preparado para una guerra larga” y que tiene nuevas armas; el mundo en alerta

Mundo

Nuevos documentos del caso Epstein salpican al presidente Donald Trump con graves denuncias

Mundo

Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a la Casa Blanca y aumentan las tensiones con Donald Trump

Mundo

Donald Trump se lanza contra Pedro Sánchez y manda a “cortar todo el comercio” con España

Cápsulas

IE University abre becas para mujeres latinoamericanas en programas de maestría

Sánchez afirmó que, con la misma determinación con la que España defiende el “no a la guerra”, también muestra solidaridad con un Estado miembro de la Unión Europea para contribuir a la “defensa y la seguridad colectiva” de un país afectado por las consecuencias del conflicto.

La Armada española cuenta actualmente con una fuerza de aproximadamente 60 a 97 buques en servicio activo.
La Armada española cuenta actualmente con una fuerza de aproximadamente 60 a 97 buques en servicio activo. Foto: Getty Images

Antes del anuncio del envío del buque, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había distinguido entre “un espacio que es la Unión Europea” y “otro espacio muy distinto, que es la operación militar de Estados Unidos e Israel en y sobre Irán”.

Albares también fue consultado sobre la posibilidad de defender a los países del Golfo que actualmente están siendo atacados por Irán, con el objetivo de proteger a los ciudadanos españoles presentes en la región.

Creo que no hay que especular ni añadir gravedad a la situación. Desde luego, la seguridad de los españoles en Oriente Medio es una prioridad absoluta”, afirmó el ministro en declaraciones a la radio pública Radio Nacional de España.

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: advierten de posible oleada migratoria tras ataques a Irán

En paralelo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, justificó el envío de “medios” de defensa aérea a los países del Golfo, señalando que en esa región viven decenas de miles de italianos y que Italia mantiene alrededor de 2.000 soldados desplegados que deben ser protegidos.

La decisión española se produce en una semana marcada por tensiones diplomáticas entre Madrid y Washington. El Gobierno español se negó a permitir que los aviones estadounidenses que participan en la campaña militar contra Irán utilicen las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón, situadas en el sur del país.

Pedro Sánchez y Donald Trump
Pedro Sánchez y Donald Trump Foto: Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a calificar a España como un aliado “terrible”, mientras que Sánchez respondió reiterando la posición de su gobierno con la consigna “no a la guerra”, al considerar que se trata de una acción militar fuera del marco internacional.

En medio de la controversia, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el miércoles por la noche que España había cambiado de postura y que iba a “cooperar”, sin ofrecer más detalles.

Irán advierte a Estados Unidos que “está preparado para una guerra larga” y que tiene nuevas armas; el mundo en alerta

Estas declaraciones se produjeron después de una reunión entre la ministra de Defensa española, Margarita Robles, y el embajador de Estados Unidos en Madrid.

No obstante, Albares reiteró el jueves que la posición de España sigue siendo “nítida, pública” y “firme”, y negó “categóricamente” que el país vaya a colaborar con la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

*Con información de AFP y Europa Press.

Más de Mundo

a

Aerolínea United Airlines sancionará a pasajeros por no usar auriculares durante el vuelo

Donald Trump y la bandera de Cuba

Donald Trump se enfila contra Cuba y asegura que “tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo”

Markwayne Mullin

Quién es Markwayne Mullin, el aliado de Trump elegido para reemplazar a Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional

Estefany Rodríguez

ICE detiene a periodista colombiana que había solicitado asilo político en Estados Unidos

Cuba

Cuba confirma la muerte de uno de los heridos tras el incidente con una lancha de Estados Unidos

Misiles de crucero en el fondo de la bandera de Irán. El concepto de conflicto militar en el Golfo Pérsico. La amenaza de guerra.

Irán advierte a Estados Unidos que “está preparado para una guerra larga” y que tiene nuevas armas; el mundo en alerta

Donald Trump y Jeffrey Epstein

Nuevos documentos del caso Epstein salpican al presidente Donald Trump con graves denuncias

x

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: secretario general de la ONU advierte que la guerra puede “salirse de control”

Donald Trump con el presidente del Inter Miami y Lionel Messi.

Durante homenaje al equipo Inter Miami, Trump envió un duro mensaje a Irán y Cuba

Noticias Destacadas