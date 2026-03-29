Robo millonario en Italia: ladrones se llevaron obras de Renoir, Cézanne y Matisse

Ladrones robaron cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo en Italia hace una semana, según informó la policía este domingo, 29 de marzo.

Crisis en el Louvre: dimite su presidenta tras el robo de joyas y Macron la acepta

Cuatro hombres encapuchados entraron en la villa de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en el norte de Italia, y se llevaron las obras durante la madrugada del lunes pasado, dijo a la AFP un portavoz de los carabinieri, confirmando una información difundida por la cadena de televisión Rai.

Los ladrones se llevaron Los peces (1917), una obra de Auguste Renoir; Naturaleza muerta y con cerezas (1885-1887), de Paul Cézanne, y Odalisca en una terraza (1922), de Henri Matisse.

ULTIM'ORA 🚨

Rubato il quadro "Les poissons" di Pierre-Auguste #Renoir alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo (PR). Opera che vale diversi milioni di euro. pic.twitter.com/uZmdMHgRcS — Kαrloѕ X. (@karlitos_x) March 29, 2026

Los delincuentes forzaron una puerta para acceder a una sala en el primer piso del edificio antes de escapar a través del parque del museo.

La policía está revisando las grabaciones de videovigilancia del museo y de los comercios vecinos, señaló el portavoz.

La Fundación Magnani Rocca alberga la colección del historiador de arte Luigi Magnani (1906-1984), que también incluye obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya y Monet.

Las autoridades policiales de Parma están investigando el caso, junto con los Carabinieri de la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural.

Clamoroso furto nel Parmense 🎨⚠️



Tre opere di enorme valore sono state rubate dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano: "Les Poissons" di Renoir, "Natura morta con ciliegie" di Cézanne e "Odalisca sulla terrazza" di Matisse. Il colpo risale alla notte tra il 22 e il 23 marzo e… pic.twitter.com/r5i02nhh86 — La Sicilia (@lasicilia) March 29, 2026

Según la reconstrucción facilitada por la Fundación, los ladrones actuaron en menos de tres minutos, en parte porque se activaron los sistemas de alarma, lo que obligó a la banda a huir “sin completar sus actividades ilegales”, según el Corriere della Sera.

Los peces, una de las pinturas robadas, forma parte de la última etapa artística de Renoir, creada un par de años antes de su muerte, y era una de las pocas obras del artista que se podían ver en una colección italiana. Pertenecía a la Fundación Magnani-Rocca como parte de la colección permanente de Luigi Magnani.

Asalto al museo de Louvre: las imágenes inéditas que publicó la televisión francesa tres meses después

La Fundación Magnani Rocca constituye una de las colecciones privadas de arte más destacadas de Italia, ya que reúne obras que recorren cerca de un milenio de la evolución artística europea.

Esta prestigiosa institución fue creada en 1978 por el reconocido coleccionista y crítico Luigi Magnani. Su sede se encuentra en la elegante Villa Magnani, situada en Mamiano di Traversetolo, en las proximidades de Parma.

La policía italiana se encuentra investigando los hechos Foto: Getty Images

El complejo está rodeado por un amplio y cuidado parque, accesible al público desde 1990, junto con los edificios de la finca que han sido cuidadosamente rehabilitados.

*Con información de AFP.