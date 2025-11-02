Ataque con cuchillo en tren de Reino Unido deja escenas de horror en Huntingdon

Un tren de la compañía London North Eastern Railway (LNER) que se dirigía hacia Londres se convirtió la noche del sábado 1 de noviembre en el escenario de un apuñalamiento múltiple que dejó al menos diez personas hospitalizadas, dos de ellas en estado crítico.

El tren tuvo que detenerse por el ataque, ocurrido mientras se movilizaba, en la estación de Hutingdon, en el condado de Cambridgeshire.

El hecho, que según las autoridades comenzó poco después de que el vagón saliera de la estación de Peterborough, activó una rápida respuesta de los guardias del tren y de agentes armados de la British Transport Police (BTP), quienes ingresaron al vagón y detuvieron a dos hombres.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos.

La policía declaró el hecho como un “incidente mayor” y desplegó un amplio dispositivo de seguridad y emergencias en la estación.

Aunque se investigan las causas del ataque, las autoridades precisaron que, por ahora, no existen indicios de que se trate de un acto terrorista.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra (EEAST) confirmó que activó una respuesta a gran escala tras recibir la primera llamada de alerta alrededor de las 7:42 p.m. Se enviaron ambulancias, unidades tácticas y helicópteros de emergencia aérea.

La estación de Huntingdon fue cerrada durante varias horas, al igual que la carretera A1307, para facilitar el despliegue de los equipos de emergencia.

Las autoridades confirmaron que los dos hombres arrestados permanecen bajo custodia, mientras que la BTP y la Policía de Cambridgeshire adelantan la investigación. Hasta el momento no se han revelado sus identidades ni nacionalidad.

Al momento del hecho, algunos pasajeros se refugiaron en los baños, otros forzaron las puertas para escapar y varios ayudaron a evacuar a los heridos.

Testigos citados por medios británicos, como The Guardian, relataron que uno de los agresores portaba un arma blanca de gran tamaño y que los agentes lo redujeron con una pistola tipo taser.

El primer ministro, Keir Starmer, expresó su preocupación por el “espantoso incidente” y envió su solidaridad a las víctimas y sus familias. También agradeció la labor de los servicios de emergencia.

Las autoridades les pidieron a los entes responsables información rápida y transparente conforme avance la investigación.

Aunque el uso de armas de fuego en el Reino Unido es bajo en comparación con otros países, el fenómeno de los delitos con arma blanca ha sido una preocupación sostenida.