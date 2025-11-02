Estados Unidos realiza nuevo ataque a embarcación narco en el Caribe: hay 3 muertos

Un ataque estadounidense a una presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe mató a tres personas el sábado, 1 de noviembre, según afirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, sobre el último de estos ataques en aguas internacionales.

Estados Unidos ha desplegado barcos en el Caribe y ha enviado aviones de combate a Puerto Rico como parte de una gran fuerza militar que Washington alega es para frenar el tráfico de drogas.

Más de 15 ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, lo que genera críticas de gobiernos de la región.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



“Esta embarcación, como TODAS LAS DEMÁS, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos”, dijo Hegseth en X.

“Tres hombres narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, efectuado en aguas internacionales”, agregó.

Hegseth dijo que Washington continuaría “cazando… y matando” a presuntos narcotraficantes, también compartió imágenes de video del ataque que muestra el momento del impacto a la nave, seguido de fuego.

Embarcación narco atacada en el mar Caribe. | Foto: X/@SecWar

Como en videos anteriores, las áreas del barco están difuminadas, lo que hace imposible verificar cuántas personas estaban a bordo.

Sin embargo, Estados Unidos asegura que hace un riguroso trabajo de inteligencia donde se identifican datos exactos sobre las narcolanchas.

Las Naciones Unidas instaron el viernes a Washington a detener sus ataques.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, dijo que estas personas habían sido asesinadas “en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional”.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, acusa a Washington de usar el tráfico de drogas como pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas.

Este nuevo ataque intensifica la escalada militar y retórica que ha desencadenado un enfrentamiento abierto entre el presidente estadounidense y Gustavo Petro.

Estados Unidos ha advertido que seguirá atacando estas embarcaciones | Foto: Foto: Agencia AFP

Entre tanto, el presidente Donald Trump dijo que prepara ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra. “Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún”, declaró.

El narcotráfico vía marítima se está reduciendo, según aseguró Trump a periodistas en la Casa Blanca, y ahora tocará ocuparse de los que cruzan por tierra, amenazó, sin dar más detalles geográficos.