Trabaje en la Embajada de Reino Unido: contratan colombianos con salarios de 12 millones de pesos

Esto es lo que debe hacer para aplicar.

Redacción Semana
26 de octubre de 2025, 10:28 p. m.
Medidas para sacar visa más rápido
| Foto: Getty Images

Cada vez son más los colombianos que buscan en otros lugares del país un empleo que les permita descubrir nuevas culturas, aumentar sus ingresos y adquirir experiencias enriquecedoras. Por ello, son múltiples las ofertas que se han publicado. Unas de las más atractivas son las que se publican en embajadas.

Recientemente, la Embajada del Reino Unido abrió dos convocatorias. La primera es para hacer un trabajo y la otra es para realizar un voluntariado. En esta convocatoria podrán incluirse en las labores del cuerpo diplomático del país.

El Reino Unido ofrece oportunidades de estudio y trabajo para extranjeros
| Foto: NurPhoto via Getty Images

La primera oferta es para contratar cónsules honorarios. En esta buscan voluntarios pagos que puedan ayudar a ampliar el alcance de las embajadas, altas comisiones y consultados británicos para proporcionar un servicio consultar más accesible y receptivo en todo el país.

El voluntariado comprende no trabajar más de cuatro horas en una semana promedio. El honorario anual es de 2.500 libras esterlinas, que son más de 12 millones de pesos.

Corte Constitucional lanza convocatoria de prácticas laborales, los interesados deben cumplir una serie de criterios

Para aplicar debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Profesional proveniente de Cali, Medellín o Cartagena.
  • Tener residencia permanente en Colombia y ser ciudadano británico o conexión con Reino Unido.
  • Conocimiento local y capacidad para construir excelentes relaciones con autoridades locales.
  • Habilidades comunicativas en inglés, tanto orales como escritas. También habilidades en español para comunicarse con autoridades colombianas.
  • También la capacidad para manejar asuntos e información de manera confidencial.
  • Adicional a ello, deberá tener un trato con los clientes consulares de manera amigable y sensible.
El paso a paso de la 'Operación Puente de Londres'
| Foto: Getty Images

Si usted desea aplicar, es clave que considere los siguientes documentos:

  • Hoja de vida en inglés
  • Carta de presentación, indicando el valor que usted aportaría y por qué lo desea
  • Dos referencias personales
Vacantes del Sena: CNSC anunció la apertura de la convocatoria para los 1801 puestos disponibles; así puede postularse

Estos documentos deberán ser enviados al correo “bogota.escalations@fcdo.gov.uk”, con el asunto Hon Con - (ciudad de origen). Tenga en cuenta que las postulaciones serán cerradas este 31 de octubre.

Compañías Canadienses abren ofertas laborales con la oportunidad de trabajo remoto y salario en dólares.
| Foto: 123RF

