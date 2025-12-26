El arma blanca que se dejó ver Marino Hinestroza: ola de comentarios para irse a Boca Juniors

Marino Hinestroza es el nombre que más se escucha por estos días en Boca Juniors. El club argentino lo tiene a tiro de confirmarlo como nuevo refuerzo, tras habérselo comprado a Atlético Nacional por un valor de 5 millones de dólares.

Al parecer, el negocio está completamente hecho. Lo que frena la presentación, sería que al jugador le dieron la chance de tener unos días de descanso en Colombia, para que luego emprenda su vuelo hacia Buenos Aires, Argentina, la que será su nueva ‘casa’.

Marino Hinestroza, extremo vallecaucano que estaría por llegar a Boca Juniors. Foto: @nacionaloficial

En los días previos a lo que será dicho vuelo, el extremo sensación se ha hecho notar con publicaciones a través de su cuenta de Instagram. Primero fue una historia con dos corazones que contenían los colores de Boca y luego una publicación como tal en su feed.

Un arma blanca en el perfil de Marino

En el último post hecho por el propio jugador, este subió un compilado de cinco fotos. Allí se le vio sonriente, con un mensaje que no dice mucho, pero demuestra su felicidad: “En Ja si ja como no”, escribió.

No obstante, lo que llamó la atención de una de las cinco imágenes fue verle con un arma blanca cerca de él. Sobre una cama, en la quinta foto, se alcanza a divisar un cuchillo, que no guarda relación con todo lo demás.

La foto Marino Hinestroza cerca de un arma blanca que llamó la atención Foto: Captura IG (maarii_angulo)

En redes sociales la exposición es alta y por dicha publicación, los comentarios no se hicieron esperar. Un usuario de X la replicó y comentó.

“El cuchillo en la foto de Marino Hinestroza, en un barrio de Cal y con un iPhone 17. Lo más colombiano que existe, parce”, dijo de ello.

Edwin Cardona, quien será ahora excompañero de Hinestroza, pero que guardarán relación por haber ambos vestido la camiseta de Boca Juniors, le comentó también en las fotos: “Boca boca 👏👏👏👏👏 un bostero más pa".

Entre las más de 860 respuestas a dichas imágenes de Marino, pocas reparan sobre el arma blanca. En su gran mayoría son mensajes de bienvenida a la nueva incorporación de uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

Así hablan en Argentina de Marino

En los principales diarios de Argentina, el nombre de quien será el primer refuerzo de Boca para 2026 ya se titula como: “Regalo de Navidad: el primer refuerzo de Boca, al caer”.

Durante las últimas horas, el Diario Olé lo da como un hecho y analiza su arribo para las toldas Xeneizes: “En esta víspera de Navidad, parece que llegó la hora de descorchar también por el primer refuerzo xeneize”.

“El nombre no es ninguna sorpresa, sino que se trata de la prioridad -o al menos el primer apuntado- de este receso: el colombiano Marino Hinestroza”, extiende de lo que es un anhelo de la dirigencia de Boca desde hace meses.

Sobre el día de la presentación en Casa Amarilla, sede de los boquenses, el medio da unas fechas que son tentativas.

“Lo más lógico es que en los primeros días de la semana próxima ya se puedan adelantar los exámenes médicos y la presentación de rigior para de esa manera el mismo 2 de enero pueda comenzar la pretemporada junto al resto del plantel", culminan diciendo.