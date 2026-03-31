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Carlos Antonio Vélez expuso las razones para dejar las transmisiones de la Selección Colombia en RCN

Un año después el comunicador reveló lo que sucedió en su momento. A las directivas les había anticipado que “algún día” lo ventilaría en vivo.

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Redacción Deportes
31 de marzo de 2026, 10:37 a. m.
Carlos Antonio Vélez expuso situación sobre las transmisiones de RCN.
Carlos Antonio Vélez expuso situación sobre las transmisiones de RCN. Foto: Deportes RCN y Getty Images

El Mundial 2026 es una oportunidad para los medios de comunicación que están inmersos en el mundo deportivo de crecer, tener visibilidad y ganar seguidores.

En la previa del certamen se hacen muchos fichajes, así como movimientos de los periodistas que estarán a cargo para poder elegir a los mejores de cara a las transmisiones de la Copa del Mundo.

Carlos Antonio Vélez periodista deportivo Bogota abril 1 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Carlos Antonio Vélez es voz autorizada por su trayectoria en medios. Desde siempre se le ha visto ligado a RCN y con Win Sports, que hace parte de la misma casa, pero recientemente, por boca del mismo periodista, se supo que salió de las transmisiones relacionadas con Selección Colombia.

En el programa matutino y diario que realiza dio a conocer que tomó él la decisión hace un año, luego de haber transmitido un juego de Colombia vs. Paraguay.

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Vélez expuso las razones en vivo

“Yo me fui. Yo me fui. En septiembre, le dije a mis superiores, Andrea Guerrero y Jorge Arabia, que no iba a volver a comentar partidos de selección nacional. Yo fui el que me fui”, enfatizó para acabar de entrada con rumores errados.

“En septiembre, en una reunión en El Nogal. Sí, por cualquier malentendido. Yo fui el que dije me voy. Obvio que voy a estar con RCN y con Win en el Mundial, pero no voy a comentar partidos de Colombia", dio a conocer a la audiencia que pudiera estar esperándolo en la Copa del Mundo.

“A mí me gusta hablar de fútbol y no puedo hablar de fútbol en las transmisiones de Colombia”, aseveró en forma de reclamo.

Posterior a esto, señaló lo que le impidió realizar su trabajo de manera libre: “¿Y por qué no puedo hablar de fútbol? Pues porque a veces se convierten esas transmisiones y no juzgo a nadie, se convierten en activismo puro y yo no soy activista".

“No sé cuántos cursos he hecho y he tratado de aprender algo, medianamente algo entiendo... para hacer activismo. Yo tengo que hablar de fútbol y cuando veo cosas malas las tengo que decir”, lanzó sin tapujos.

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Hasta a sus críticos les mandó un mensaje sobre su manera de opinar: “A lo mejor usted en casa tomando su cerveza y viendo a Colombia con una camiseta puesta, le puede parecer muy amargo que yo diga que el equipo está jugando mal. Y yo los entiendo. Entonces por eso tomé la decisión”.

Dicha revelación no es una que tome por sorpresa a las directiva; previamente Vélez les había avisado a sus jefes que ‘algún día’ lo iba a contar en vivo.

Carlos Antonio Vélez salió y le lanzó recado a la Selección Colombia
Carlos Antonio Vélez habló de sus ausencias como comentarista en partidos de la Selección Colombia Foto: Captura (Win Sports / #CAVSULAS | Capítulo 73 - Equilibrio Ofensivo) y Getty Images

“Algún día lo tenía que contar. Advierto que a mis superiores, a Andrea Guerrero y Jorge Arabia, les dije ese día que yo esto lo iba a decir al aire algún día y lo estoy diciendo hoy”, acabó sobre el tema en particular.

Dicho video se ha tomado las redes sociales, donde surgen comentarios de todo tipo por la repercusión que tiene Carlos Antonio alrededor del mundo deportivo y más, de la Selección Colombia.